Meğer gün boyu süren mutluluğun sırrı buradaymış! Japonlar her sabah uyguluyor! Yalnızca 1 dakika bekletmek yetiyor…
Japonların yüzyıllardır süregelen basit bir yöntemle güne dinç, enerjik ve mutlu başladıklarını biliyor muydunuz? Sadece 1 dakikada uygulanan bu yöntem ile sizler de vücudunuza “uyan” komutu verebilir, gün boyu mutlu ve enerjik hissedebilirsiniz. İşte detaylar…
Birçok Japon, güne zinde bir başlangıç yapmak için ellerini ve bileklerini buzlu suya daldırıyor. Bu yöntem, ilk duyduğunuzda kulağa ilginç geliyor olsa da, bilimsel temeller ve sağladığı faydalar ile bu yöntem, denemeye değer bir değer kazanıyor.
Japonlar göre bu yöntem yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda Japon kültürünün "azla çok yapma" felsefesinin bir yansıması oluyor. Peki, ellerinizi buzlu suya daldırdığınızda vücudunuzda neler oluyor? İşte detaylar…
MEĞER ÖYLE BİR ETKİSİ VARMIŞ Kİ…
Soğuk su, ellerinizdeki ve bileklerinizdeki kan damarlarının hızla daralmasına neden oluyor. Bu işlem kan akışını hızlandırarak ücudun merkez organlarına daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor. Aynı zamanda, ellerinizdeki zengin sinir uçları uyarılarak beyne güçlü bir uyanma sinyali gönderiliyor.