Mersin’de acı olay: 16 yaşındaki genç denizde boğuldu

Konya'nın Ereğli ilçesinden tatil için Silifke'ye gelen Ramazan Mucur, serinlemek için Yapraklıkoy mevkisinde denize girdi. Mucur'un bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler onu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Sahildeki bir doktor, sağlık ekipleri gelene kadar Mucur'a müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mucur, kurtarılamadı. Mucur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı...