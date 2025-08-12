Mersin’de kan donduran olay! Tartıştığı kadını sokak ortasında katletti: Ardından aynı tüfekle...

Naim Şen ile Songül Perçem, iddiaya göre araç içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Perçem araçtan indi. Naim Şen ise aracından aldığı tüfekle Songül Perçem'in peşinden gitti. Zanlı Perçem'in başına ateş ederek canına kıydı. Naim Şen ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri Perçem'in yaşamını yitirdiğini belirledi, cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.