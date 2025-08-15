Mersin'de orman yangınları 3. gününde: Sevindiren haber geldi
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangın büyük paniğe neden olmuştu. 3 gündür devam eden orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığı bildirilirken, Anamur ilçesinde dün başlayan orman yangınının ise enerjisinin düştüğü açıklandı.
Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Bugün yangının sürdüğü Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkii olmak üzere 2 noktadaki müdahelelerle kontrolün büyük ölçüde sağlandığı bildirildi.
ANAMUR'DA YANGININ YOĞUNLUĞU AZALTILDI
Dün saat 15.45 sıralarında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Bölgeye giden orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale etti. Bu sırada valilik kararıyla tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi tahliye edildi. Dünden itibaren havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangının yoğunluğunu azalttı. Gün boyu devam edecek müdahalelerle yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.