Mersin’de orman yangınları 3. gününde: Sevindiren haber geldi

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Bugün yangının sürdüğü Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkii olmak üzere 2 noktadaki müdahelelerle kontrolün büyük ölçüde sağlandığı bildirildi.