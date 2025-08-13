Mersin’deki yangına müdahaleler sürüyor: 90 hane boşaltıldı!

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın bir çimento fabrikasına kadar yaklaştı. Öte yandan Hatay'daki yangınla da mücadele tam gaz devam ediyor.

Bekir COŞKUN YASER ÇAPAROĞLU

Mersin'in Silifke ilçesindeki yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangına 10 helikopter, 122 araç ile 344 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldığını belirten Mersin Valisi Atilla Toros, "Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmaları sürüyor. Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik" dedi.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Mersin'in Silifke ilçesindeki yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan takviye ekipler gönderildi. Bölgede 10 helikopter ve 46'su araz 122 aracın yangına müdahale ediyor.

90 HANE 190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye giderek yangını yerinde koordine eden Mersin Valisi Atilla Toros, "Maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor" dedi.

Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldığını belirten Vali Toros, "Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmaları sürüyor. Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

HATAY'DA YANGINLA MÜCADELE: EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla köylüler için bölgeye servis araçları sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

"540 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK"

Vali Masatlı, saat 19.10 sularında 112 acil çağrı merkezine Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarının verildiğini belirterek, "Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğümüz, Hatay Büyükşehir Belediyemizin itfaiye, Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Şu an itibari ile bölgemizde 173 araç ve 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden 540 vatandaşımızı tedbir amaçlı olarak şu an itibari ile tahliye ettik" dedi.

CAN VE MAL KAYBIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Rüzgarla ilgili önemli bir riskin söz konusu olmadığını da belirten Vali Masatlı, "Arkadaşlarımız genel manada, yangının seyri ile ilgili, öngörüleri ölçüsünde tedbirlerini alıyorlar. Planlamalar bu şekilde yapılıyor. İnşallah çok önemli bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibari ile de herhangi bir mal yada can kaybımız söz konusu değil." diye konuştu.