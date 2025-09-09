Meta’dan cinsel içerikli teklif skandalı! Hedefte yine çocuklar var...

Son dakika... Washington Post'un haberine göre Meta'daki bazı yöneticiler, Nisan 2023'te Almanya'da genç kullanıcılar üzerinde yapılan araştırmaya doğrudan müdahale etti. ABD Kongresi'ne sunulan belgeler ve eski çalışanların ifadeleri, şirketin çocuk güvenliğini hiçe sayan tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal niteliğindeki bu gelişme, Meta'nın gerçeği gizleme çabasını ortaya koyuyor.