Meta'dan cinsel içerikli teklif skandalı! Hedefte yine çocuklar var...
Son dakika haberi... ABD merkezli Meta, çocukların güvenliğini hiçe sayan bir skandalla gündemde. Kongre’ye sunulan belgelere göre, bir annenin küçük oğlunun sanal gerçeklik ortamında defalarca cinsel içerikli tekliflere maruz kaldığını anlattığı kayıtlar, şirket yöneticilerinin talimatıyla silindi. Çocukları koruması gereken araştırmaların gizlenmesi, Meta’nın sorumluluktan kaçtığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Son dakika... Washington Post'un haberine göre Meta'daki bazı yöneticiler, Nisan 2023'te Almanya'da genç kullanıcılar üzerinde yapılan araştırmaya doğrudan müdahale etti. ABD Kongresi'ne sunulan belgeler ve eski çalışanların ifadeleri, şirketin çocuk güvenliğini hiçe sayan tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal niteliğindeki bu gelişme, Meta'nın gerçeği gizleme çabasını ortaya koyuyor.
ÇOCUKLAR CİNSEL TEKLİFLERE MARUZ KALIYOR
Kongre'ye sunulan belgelere göre, araştırmada, bir annenin küçük oğlunun Meta'nın sanal gerçeklik ortamında yetişkinler tarafından defalarca cinsel içerikli tekliflere maruz kaldığını aktardığı ancak bu ifadelerin yer aldığı kayıtların ve notların bazı şirket yöneticilerinin talimatıyla silindiği ileri sürüldü.
Belgelerde, şirket avukatlarının, şirket içi araştırmacılara "kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabilecek" veya "dava riskine yol açabilecek" konularda veri toplamaktan kaçınmaları talimatını verdiği iddia edildi.
Meta çalışanları, 2021'de şirket içi belgelerin basına sızmasının ardından hukuk ekibinin araştırmalara daha sıkı şekilde müdahil olduğunu savundu.