Meteoroloji'den birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporunda, cuma günü için birçok şehirde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı kaydedildi. Raporda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre,yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya hariç), Kocaeli, Sakarya, Sivas, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batısı ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batısı ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji'nin raporunda, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.