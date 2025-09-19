Meteoroloji'den birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi: İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporunda, cuma günü için birçok şehirde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı kaydedildi. Raporda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre,yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya hariç), Kocaeli, Sakarya, Sivas, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batısı ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batısı ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'nin raporunda, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Mersin'in batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık