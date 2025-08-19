Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

Son dakika haberleri: Ülke genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, hafta ortasından itibaren yerini serin ve sağanak yağışlı havaya bırakacak. Bazı şehirlerde yarından itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, İstanbul'da da etkili olması beklenen sağanak için saat verildi. Peki bu hafta hangi illerde yağış olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yarından itibaren yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre, Bazı şehirlerde yarından itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

Bu hafta yağış beklenen iller şu şekilde:

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

21 AĞUSTOS PERŞEMBE

Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan

24 AĞUSTOS PAZAR

Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık