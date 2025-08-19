Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Saat verildi
Son dakika haberleri: Ülke genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, hafta ortasından itibaren yerini serin ve sağanak yağışlı havaya bırakacak. Bazı şehirlerde yarından itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, İstanbul'da da etkili olması beklenen sağanak için saat verildi. Peki bu hafta hangi illerde yağış olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yarından itibaren yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre, Bazı şehirlerde yarından itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.