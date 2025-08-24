Meteoroloji'den kritik uyarı! O illere sağanak geliyor! Şemsiyesiz çıkmayın

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzey ve batı bölgelerde yerini serinliğe bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle o illere sağanak için uyarı geldi. Peki İstanbul'da sağanak var mı? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

HAVA DURUMU: YAĞIŞLAR KUZEY VE BATI BÖLGELERİ ETKİLEYECEK

Yağışların etkili olacağı başlıca yerler arasında Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevreleri yer alıyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacak.

SICAKLIKLAR VE RÜZGAR: SERİNLEME HİSSEDİLECEK

Hava sıcaklığı, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacak. Buna karşın, güney ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle yağış alan bölgelerde serinletici bir etki yaratabilir.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Ülkemizin büyükşehirlerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Ankara'da hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 30 derece civarında olacak. Ege'nin incisi İzmir'de ise hava az bulutlu ve açık, sıcaklık ise 35 dereceye kadar çıkacak. Güney illerimizden Adana'da parçalı bulutlu bir hava ve 35 derece sıcaklık beklenirken, Antalya'da hava az bulutlu ve sıcaklık 31 derece olacak.

Karadeniz Bölgesi'nde ise sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Samsun'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 29 derece olacak. Trabzon'da da durum benzer; aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek ve sıcaklık 28 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Bölgenin en sıcak illerinden biri olan Diyarbakır'da hava az bulutlu ve açık olacak, sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek.

Yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskını gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Hava durumunu yakından takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

24 AĞUSTOS 2025, PAZAR

Pazar günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği görülüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor. Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun, Trabzon, Kastamonu ve Zonguldak gibi Karadeniz şehirleri ile Ankara, Bilecik, Tokat ve Kocaeli'de bu yağışlar etkili olacak.

25 AĞUSTOS 2025, PAZARTESİ

Pazartesi günü, yağışlar ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlar devam ederken, Orta ve Doğu Karadeniz'de daha yoğun ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde sıcaklıklar 20'li derecelere düşüyor. Ülkenin geri kalanında, iç ve güney bölgelerde hava durumu parçalı bulutlu ve sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor.

26 AĞUSTOS 2025, SALI

Salı günü, sağanak yağışlar Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerine doğru kayıyor. Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde yağışlar etkisini sürdürürken, yağış alan bazı yerlerde sıcaklık düşüşleri gözlemleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da bulutlu bir hava hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise güneşli ve yüksek sıcaklıklar devam ediyor.

27 AĞUSTOS 2025, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, yağışlar Karadeniz kıyı şeridinde yoğunlaşıyor. Yağış alan illerin sayısında azalma olsa da, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Türkiye'nin büyük bir bölümü parçalı ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Sıcaklıklar genel olarak yüksek kalmaya devam ediyor.

28 AĞUSTOS 2025, PERŞEMBE

Perşembe günü, hava durumu stabil hale geliyor. Yağışlar Karadeniz'in doğu kıyıları ile sınırlı kalıyor. Ülke genelinde hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak. Güney ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyrini korurken, batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

24 AĞUSTOS PAZAR, SABAH 06:00 - 12:00

Pazar sabahı, Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve açık bir havaya uyanıyor. Ancak Karadeniz Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kastamonu ve Amasya çevreleri hafif yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçiyor. Bu illerde sabah saatlerinde yağışların etkili olması bekleniyor.

24 AĞUSTOS PAZAR, ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerinde yağışlar daha da belirginleşiyor ve etkisini artırıyor. Karadeniz kıyılarında başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, batıda Zonguldak ve Bolu'dan başlayarak doğuda Rize ve Artvin'e kadar geniş bir alana yayılıyor. Ayrıca iç kesimlerde Bilecik ve Tokat gibi illerde de yerel yağışlar görülüyor. Ülkenin geri kalan kısmı ise sıcak ve güneşli bir havaya sahip. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor.

24 AĞUSTOS PAZAR, AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde Karadeniz'deki yağışlar yerel olarak devam etse de genel olarak etkisini kaybediyor. Yağışlı bölgeler daralırken, Karadeniz'in iç kesimlerinde bulutluluk sürüyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde hava durumu az bulutlu ve açık olarak devam ediyor.

25 AĞUSTOS PAZARTESİ, GECE 00:00 - 06:00

Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, yağışlar Karadeniz'in doğusunda ve kısmen iç kesimlerde devam ediyor. Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin gibi iller yer yer sağanak yağış alıyor. Ülkenin büyük bir kısmı ise bulutsuz bir gökyüzüyle yeni güne hazırlanıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık