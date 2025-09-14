Meteoroloji’den sağanak alarmı! Tarih belli oldu 5 güne dikkat! İşte son tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük haritalı değerlendirmeye göre aralarında İstanbul'un da olduğu bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, göre pazartesi ve salıdan itibaren yurdun bazı bölümlerinde sağanak yağış görülecek. İşte son tahminler...
Birçok kentte yazdan kalma hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde ise bazı illerde sağanak bekleniyor. Bu illerden biri de İstanbul.
Pazar günü sağanak beklenen iller sıralamasında sadece Rize var.
Pazartesi yağış beklenen iller : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Karabük, Konya, Adana, Osmaniye
Salı günü yağış beklenen iller: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Ankara, Bolu
Çarşamba günü yağış beklenen iller: Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Osmaniye
Perşembe günü yağış beklenen iller: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, ağrı, Osmaniye, Adana
İSTANBUL:
Megakent için yapılan 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre hafta içinde 2 gün yağışla geçecek. İşte İstanbul'un 5 günlük haritalı tahmin raporundaki değerlendirmeler:
Pazartesi: Çok bulutlu, Salı: gökgürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba: Parçalı bulutlu, Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı