Meteoroloji’den sağanak alarmı! Tarih belli oldu 5 güne dikkat! İşte son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük haritalı değerlendirmeye göre aralarında İstanbul'un da olduğu bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, göre pazartesi ve salıdan itibaren yurdun bazı bölümlerinde sağanak yağış görülecek. İşte son tahminler...

Birçok kentte yazdan kalma hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde ise bazı illerde sağanak bekleniyor. Bu illerden biri de İstanbul.

Pazar günü sağanak beklenen iller sıralamasında sadece Rize var.

Pazartesi yağış beklenen iller : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Bolu, Karabük, Konya, Adana, Osmaniye

Salı günü yağış beklenen iller: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Ankara, Bolu

Çarşamba günü yağış beklenen iller: Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Osmaniye

Perşembe günü yağış beklenen iller: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, ağrı, Osmaniye, Adana

İSTANBUL:

Megakent için yapılan 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre hafta içinde 2 gün yağışla geçecek. İşte İstanbul'un 5 günlük haritalı tahmin raporundaki değerlendirmeler:

Pazartesi: Çok bulutlu, Salı: gökgürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba: Parçalı bulutlu, Perşembe: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık