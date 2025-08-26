Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu tarihlere dikkat: Bazı illerde sağanak etkili olacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağış bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
Buna göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BAZI İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji'nin raporuna göre; önümüzdeki günlerde yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yağış beklenen iller şu şekilde:
27 Ağustos Çarşamba: Trabzon, Rize, Artvin