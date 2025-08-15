Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 13 il için alarm verildi: O saate dikkat!

SON DAKİKA… Ardı ardına sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren Türkiye’de termometreler rekor dereceleri yansıttı. 40 dereceyi aşan sıcaklık ve yüzde 99’lara ulaşan nem, herkesi bunalttı. Bir haftadır etkili olan poyraz, havayı bir nebze de olsa serinletirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu için yeni tahminlerini açıkladı. İstanbul dahil 13 il için alarma geçildi, uyarı yapıldı: O saatlerde dışarı çıkacaklar dikkat!

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 09:02 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 09:34

SON DAKİKA… Sıcak hava bu yıl yaktı bunalttı… Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren Türkiye'de sıcaklıklar 40 derecelerin üzerine çıktı. Yüzde 99 nemle birlikte sıcaklık 45 dereceleri aşarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili yeni tahminleri açıkladı.

SAĞANAK YAĞIŞ VAR! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği vurgulandı.