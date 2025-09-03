Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O tarihe dikkat: 29 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, tarih verilerek 29 il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki yağış hangi illerde etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-8 Eylül tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aydın ve Denizli'de termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar 30-36 derece arasında seyredecek.

BAZI İLLERDE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERECEK

Öte yandan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Batman'da termometreler 35-38 derecelere kadar ulaşacak.

KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 29 İL İÇİN ALAR VERİLDİ

Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre; cumartesi günü 29 il için yağış uyarısı yapıldı.

O iller şu şekilde:

Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce,

Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat,

Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane,

Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Sivas, Bartın, Zonguldak

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık