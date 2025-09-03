Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O tarihe dikkat: 29 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, tarih verilerek 29 il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki yağış hangi illerde etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-8 Eylül tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Aydın ve Denizli'de termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar 30-36 derece arasında seyredecek.
BAZI İLLERDE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERECEK
Öte yandan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Batman'da termometreler 35-38 derecelere kadar ulaşacak.
KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 29 İL İÇİN ALAR VERİLDİ
Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin raporuna göre; cumartesi günü 29 il için yağış uyarısı yapıldı.