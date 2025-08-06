Meteorolojinin ardından bir uyarı da valilikten geldi!
Haftalardır ülke genelinde etkisini gösteren sıcak havaların ardından herkesin merakla beklediği açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelmişti. İstanbul dahil 20 il için sağanak yağış uyarısı yapılırken, durum üzerine bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşların merakla beklediği haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmişti.
İstanbul dahil 20 il için sağanak uyarısı verilirken, İstanbul Valiliği de durum üzerine "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.
METEOROLOJİDEN SONRA BİR UYARI DA VALİLİK'TEN
İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağış için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre;