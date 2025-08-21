Mezarlıkta pes dedirten görüntü: Durumu muhtar fark etti! Gece görüşlü kamera sistemi kurdu

Kamera sisteminin bu kişiler için caydırıcı hale geldiğini karşılaştığı şüpheli durumlarda alarm sistemini aktifleştirdiğini ve sesi duyan şüpheliler bölgeden uzaklaştığını, görüntüleri ise polise teslim ettiğini belirten Genbeş, "Bu gördüğünüz alanın tamamında bir zamanlar yüzde 80-90 oranında uyuşturucu kullanımı vardı. Burası madde bağımlılarının torbacıların uğrak noktasıydı. Emniyet birimleri mahalle içerisinde ne kadar önlem alırsa alsın mezarlıkta istediklerini yapıyorlardı. Bizde buna önlem almak amacıyla kamera sistemi kurduk. 24 saat gece-gündüz burada çekim yapıyor" dedi.

Sistemin kurulmasının ardından madde bağımlıları ve torbacıların mezarlığı kullanamadığının altını çizen Genbeş, "Zaten emniyetimiz 24 saat burada, bir sorun oldu mu kamera kayıtlarından şüpheliyi hemen yakalıyorlar. Ayrıca alarm sistemi var, ben gece saat kaç olursa olsun telefondan şüpheli birisini gördüğümde alarma basıyorum. Buraya gelen madde bağımlıları da bundan korkup kaçıyor. Artık madde bağımlıları ve torbacılar burayı kullanamıyorlar. Zeytinköy'ün iç kısımlarında şu anda uyuşturucu kullanımı ve satışı bitme noktasında. Ben buradan valimiz ve emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim. Son 1 yıldır çok ciddi çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede uyuşturucunun sıfırlanacağına eminim" ifadelerini kullandı.