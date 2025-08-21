Mezarlıkta pes dedirten görüntü: Durumu muhtar fark etti! Gece görüşlü kamera sistemi kurdu

İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı... Uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili yapılan operasyonlarla bilinen Yeşildere Mahallesi halk arasında bilinen ismi ile Zeytinköy Mahalle Muhtarı Kemal Gebeş, alınan önlemler sonrası uyuşturucu kullanım ve satışının mahalle mezarlığına kaydığını fark edince mezarlığa gece görüş ve sesli uyarı sistemli kamera sistemi kurdu. Muhtar, ölüyü de, diriyi de koruduklarını söyledi...

İHA
Antalya'da ismi uyuşturucu kullanımı ve satışı ile anılan Yeşildere Mahallesi, bilinen adı ile Zeytinköy'de mahalle muhtarı Kemal Genbeş, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede aldığı tedbirler ve yaptığı sıkı denetimler sonucu madde kullanan şahısların son dönemlerde uyuşturucu kullanımı için mahalle mezarlığına yöneldiğini fark etti.
Uyuşturucuya karşı verdiği mücadelede madde bağımlılarının mezarlığı tercih etmesinden mahalle sakinleri kadar kendisi de rahatsız olan muhtar, bu sorunun önüne geçebilmek için teknolojik bir çözüm üretti. Mezarlığa hareketli, gece görüş, yüz tanıma ve hareket sensörlü kameranın yanı sıra sesli uyarı sistemi kurduran muhtar uyuşturucu ile mücadelede ölüyü de diriyi de uyuşturucuya karşı koruyor.

Kurdurduğu sistem ile mahalle mezarlığını 7 gün 24 saat güvenlik kamerasıyla takip eden Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, mahalle mezarlığının bir zamanlar torbacı ve madde bağımlılarının uğrak noktası olduğunu, kabir ziyareti yapıyor süsü ile uyuşturucu satış ve kullanımı yapıldığını belirtti.

Kamera sisteminin bu kişiler için caydırıcı hale geldiğini karşılaştığı şüpheli durumlarda alarm sistemini aktifleştirdiğini ve sesi duyan şüpheliler bölgeden uzaklaştığını, görüntüleri ise polise teslim ettiğini belirten Genbeş, "Bu gördüğünüz alanın tamamında bir zamanlar yüzde 80-90 oranında uyuşturucu kullanımı vardı. Burası madde bağımlılarının torbacıların uğrak noktasıydı. Emniyet birimleri mahalle içerisinde ne kadar önlem alırsa alsın mezarlıkta istediklerini yapıyorlardı. Bizde buna önlem almak amacıyla kamera sistemi kurduk. 24 saat gece-gündüz burada çekim yapıyor" dedi.

Sistemin kurulmasının ardından madde bağımlıları ve torbacıların mezarlığı kullanamadığının altını çizen Genbeş, "Zaten emniyetimiz 24 saat burada, bir sorun oldu mu kamera kayıtlarından şüpheliyi hemen yakalıyorlar. Ayrıca alarm sistemi var, ben gece saat kaç olursa olsun telefondan şüpheli birisini gördüğümde alarma basıyorum. Buraya gelen madde bağımlıları da bundan korkup kaçıyor. Artık madde bağımlıları ve torbacılar burayı kullanamıyorlar. Zeytinköy'ün iç kısımlarında şu anda uyuşturucu kullanımı ve satışı bitme noktasında. Ben buradan valimiz ve emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim. Son 1 yıldır çok ciddi çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede uyuşturucunun sıfırlanacağına eminim" ifadelerini kullandı.

