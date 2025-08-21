Mezarlıkta pes dedirten görüntü: Durumu muhtar fark etti! Gece görüşlü kamera sistemi kurdu
İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı... Uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili yapılan operasyonlarla bilinen Yeşildere Mahallesi halk arasında bilinen ismi ile Zeytinköy Mahalle Muhtarı Kemal Gebeş, alınan önlemler sonrası uyuşturucu kullanım ve satışının mahalle mezarlığına kaydığını fark edince mezarlığa gece görüş ve sesli uyarı sistemli kamera sistemi kurdu. Muhtar, ölüyü de, diriyi de koruduklarını söyledi...
Uyuşturucuya karşı verdiği mücadelede madde bağımlılarının mezarlığı tercih etmesinden mahalle sakinleri kadar kendisi de rahatsız olan muhtar, bu sorunun önüne geçebilmek için teknolojik bir çözüm üretti. Mezarlığa hareketli, gece görüş, yüz tanıma ve hareket sensörlü kameranın yanı sıra sesli uyarı sistemi kurduran muhtar uyuşturucu ile mücadelede ölüyü de diriyi de uyuşturucuya karşı koruyor.
Kurdurduğu sistem ile mahalle mezarlığını 7 gün 24 saat güvenlik kamerasıyla takip eden Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, mahalle mezarlığının bir zamanlar torbacı ve madde bağımlılarının uğrak noktası olduğunu, kabir ziyareti yapıyor süsü ile uyuşturucu satış ve kullanımı yapıldığını belirtti.