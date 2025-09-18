Milli sporcu Semih Topçu'ya silah çekip darp etmişlerdi! Duruşmada şok eden ifadeler: “Pişman değilim”

Zaten Semih'in cüssesi bana göre iricedir. Nahoş bir olay yaşanacağını düşünerek kaygılandım. O esnada odaya kapıyı zorlayarak açmak suretiyle çalışanlarım olan Yusuf İslam D. ile Rüçhan Polat S. geldi. Ardından müştekinin 'Şerefsizler' şeklinde sözler söylemesi üzerine Yusuf İslam yumrukla müştekiye vurmaya başladı. Rüçhan'la araya girip ayırmaya çalıştık. Daha sonra Semih Topçu, spor merkezinden dışarıya çıktı. Kapının önünde de yine tartışma ve arbede yaşandı. Ardından müşteki ayrılıp gitti ve olay böylece sona erdi" ifadelerini kullandı. Mahkemenin, beraatine karar verilmesini talep eden Baki K., mahkeme başkanının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

'AYIRIRKEN HAKARET EDİNCE YUMRUK ATTIM'

Baki K.'nin ardından mahkeme tarafından kendisine söz verilen Yusuf İslam D. de "Olay günü iş yerim olan diğer sanığa ait spor merkezindeydim. Patron olan Baki Bey'in odasında tartışma olduğunu görünce kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdim. Doğrudan müşteki ile Baki Bey'in arasına girdim. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müşteki ve sanığı ayırmaya çalışıyordum. O sırada müşteki 'Şerefsizler' şeklinde hakaret edince ben de müştekiye yumrukla vurdum. Olay nedeniyle pişmanlığım yoktur. Suçlamayı bu şekliyle kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Semih Topçu ile tanıkların dinlenilmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.