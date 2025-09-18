Milli sporcu Semih Topçu'ya silah çekip darp etmişlerdi! Duruşmada şok eden ifadeler: “Pişman değilim”
Bursa’da özel antrenör olarak çalışan Semih Topçu’nun (34), spor salonunun işletmecisi Baki K. (40) ile koruması Yusuf İslam D. (27) tarafından silahla tehdit edilip darbedildiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Topçu’nun odaya girip kapıyı kilitlediğini daha sonra kendilerine hakaret ettiğini öne süren şüpheliler, pişman olmadıklarını söyledi.
Akılalmaz olay, 11 Mart'ta saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. Milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu ile özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Baki K.'nin koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf İslam D., Semih Topçu'yu yumrukladı. Baki K.'nin odasında başlayan kavga, önce spor salonuna, oradan da salonun bulunduğu alışveriş merkezine taştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan olay salonun ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Semih Topçu'nun Baki K.'nin odasına giderek kapıyı kilitlediği, bunun üzerine Baki K. belindeki ruhsatlı silahını çektiği görüldü. Tarafların tartışması üzerine odaya Yusuf İslam D.'nin girdiği, tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf İslam D.'nin Semih Topçu'ya yumrukla saldırdığı görüldü.
Milli sporcuya pusu kurup silah çektiler, dakikalarca darp ettiler! O anlar kamerada | Video
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Olayın ardından Semih Topçu, Baki K. ve Yusuf İslam D.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Baki K. ev hapsine çarptırılırken, Yusuf İslam D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baki K.'nın 2,5 ay sonra ev hapsinin kaldırıldığı öğrenildi.
'MÜŞTEKİNİN ARKASINDA KABARIKLIK GÖRÜNCE SİLAHIMI ÇEKTİM'
Baki K. ve Yusuf İslam D. hakkında 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkemeye Semih Topçu katılmazken, sanıklar Baki K. ve Yusuf İslam D. ile tarafların salonda hazır bulundu. Duruşmada Semih Topçu'nun spor salonunda hem hoca hem koordinatör olarak çalıştığını belirten Baki K., "Olay günü spor merkezinde eğitici ve hoca bulunmadığını görünce telefon ile kendisini aradım. Aramızda tartışma yaşandı. Aradan yaklaşık 45 dakika sonra odama gelip içeri girdi ve kapıyı kilitledi. Semih'in arka tarafında kabarıklık görünce silah olabileceğini düşünüp ben de üzerimdeki taşıma ruhsatlı tabancamı çıkartarak kurma kolunu çekip bıraktım.