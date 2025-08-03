Milli sporcunun eşinden korkunç iddia: Ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı!
Dehşet dolu olay Isparta’da yaşandı… 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Dilan D. bilek güreşi milli sporcu eşi M.D.'nin şiddetine maruz kaldığını belirterek, polisi aradı. Dilan D., "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksaydı belki de ölecektim" diyerek yaşadığı kabusu anlattı. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. İşte detaylar…
ISPARTA'da 1 çocuk annesi Dilan D. (19), bilek güreşi milli sporcu eşi M.D.'nin (25) şiddetine maruz kaldığını belirterek, şikayetçi oldu. Dilan D., "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksaydı belki de ölecektim" dedi. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Gönen ilçesi Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan Dilan D., 2 yıl önce M.D. ile evlendi. Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi M.D.'nin kendisini darbettiğini ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu. Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi.
Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Dilan D., evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi.