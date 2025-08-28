Milli Uçak Gemisi MUGEM için tarihi gün! Kaynağı bizzat Başkan Erdoğan yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'na katıldı. Programda önemli mesajlar veren Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı.
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve savunma teknolojilerinin yerli ve milli üretimi hakkında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacaklarını söyledi.
SON MODÜLÜN KAYNAĞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI
Programın ardından Başkan Erdoğan, savunma sanayisinin en prestijli projelerinden biri olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı. Baykar ve TUSAŞ'a teslim edilecek bu rampalar, MUGEM'e iniş ve kalkış yapacak KIZILELMA ve HÜRJET gibi platformların test süreçlerinde kullanılacak.
MUGEM UÇAK GEMİSİ PROJESİ
İstanbul Tersanesi'nde ilk çelik kesiminin yapıldığı MUGEM sınıfı uçak gemisi dikkatleri üzerine çekiyor. Bu geminin tamamlanması durumunda Türkiye, ABD, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık ve Çin'den sonra, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen beşinci ülke olacak.
Türkiye Millî Savunma Bakanlığına göre, MUGEM sınıfı uçak gemisinin uzunluğu 285 metre, genişliği 72 metre, draftı 10.1 metre ve deplasman ağırlığı 60 bin tonun üzerinde olacak. Mürettebat kapasitesi ise yaklaşık 800 kişi olarak belirlenen gemi, Türk Donanması'nın en büyük savaş gemisi olan "Anadolu" sınıfı amfibi hücum gemisinden çok daha büyük olacak.
Geminin tasarımı "Anadolu" sınıfı gemiden ve İngiliz "Queen Elizabeth" sınıfı uçak gemisinden oldukça farklı. MUGEM tasarımının Rusya ve Hindistan'dan etkilenmiş olabileceği düşünülüyor.