Milli Uçak Gemisi MUGEM için tarihi gün! Kaynağı bizzat Başkan Erdoğan yaptı

Türkiye'nin denizcilik alanındaki bu hamlesi, sadece Karadeniz'de değil, Akdeniz'de de etkili bir güç olma hedefini yansıtıyor. Mevcut durumda, "Anadolu" sınıfı gemi, Karadeniz çevresindeki en büyük savaş gemisi. MUGEM sınıfı uçak gemisi ve TF-2000 muhripleri tamamlandığında, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz gücünü daha da artıracak.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki egemenlik anlaşmazlıklarının devam ettiği bir dönemde bu yeni gemiler Türkiye'nin müzakere gücünü önemli ölçüde artırabilir.

Türkiye, MUGEM sınıfı uçak gemisini yaklaşık 50 uçakla donatmayı planlıyor. Geminin ana muharip uçağı olarak, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in deniz varyantı düşünülüyor. Hürjet'in düşük performansı, bu geminin tam kapasitesini kullanmakta zorluklar yaratabilir. Ancak insansız hava araçları, bu eksikliği telafi edebilir.

Türkiye'nin bu projeyle denizcilikte bağımsızlık ve bölgesel üstünlük hedefi açıkça görülüyor. Ancak güç sistemleri ve uçak teknolojisi gibi kritik alanlarda dışa bağımlılık devam ettiği sürece, bu hedeflere ulaşılması için daha fazla zamana ve yatırıma ihtiyaç var.