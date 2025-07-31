Milyoner’de yine nefesler tutuldu: “Çekilmek istemiyorum” diyerek cevapladı!

ATV ekranlarının sevilen ve her hafta para dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Yarışmaya katılan ve 50 bin TL’lik ilk baraj sorusuna kadar gelen ayrıca herkese hayat hikayesiyle örnek olan Yener Aras telefon joker hakkını kullandı. Zaman yetmemesi üzerine “Çekilmek istemiyorum” diyen Aras, risk alarak soruyu cevapladı. İşte o soru ve cevabı…

Milyoner’de yine nefesler tutuldu: Çekilmek istemiyorum diyerek cevapladı!

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla sevenlerini her zaman olduğu gibi yine ekran karşısına kilitledi.

Milyoner’de yine nefesler tutuldu: Çekilmek istemiyorum diyerek cevapladı!

Yarışmaya katılan ve hikayesiyle herkese örnek olan Yener Aras ilk baraj sorusu olan 50 bin TL'lik soruya kadar geldi.

Milyoner’de yine nefesler tutuldu: Çekilmek istemiyorum diyerek cevapladı!

Aras, soruda telefon joker hakkını kullanırken, sürenin bitmesi üzerine jokerden cevap çıkmadı. Yener Aras ise "Çekilmek istemiyorum" diyerek soruyu cevapladı.

Milyoner’de yine nefesler tutuldu: Çekilmek istemiyorum diyerek cevapladı!

İŞTE O SORU

Yener Aras'ın karşısına "Tüneldeki Çocuk" adlı hikayenin yazarı kimdir? Sorusu çıktı. Aras telefonla aradığı kişiden cevap alamaması üzerine risk alarak soruya, A-Hüseyin Rahmi Gürpınar cevabını verdi.

Milyoner’de yine nefesler tutuldu: Çekilmek istemiyorum diyerek cevapladı!

Yarışmacının cevabı yanlış olurken, doğru cevap D- Sait Faik Abasıyanık olacaktı.

Milyoner’de yine nefesler tutuldu: Çekilmek istemiyorum diyerek cevapladı!

5 BİN TL İLE UĞURLANDI

Yarışmacı Aras, aldığı risk sonrası baraj sorusunu yanlış cevaplarken, 5 bin TL para ödülü ile yarışmadan ayrıldı.