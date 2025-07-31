Milyoner’de yine nefesler tutuldu: “Çekilmek istemiyorum” diyerek cevapladı!
ATV ekranlarının sevilen ve her hafta para dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Yarışmaya katılan ve 50 bin TL’lik ilk baraj sorusuna kadar gelen ayrıca herkese hayat hikayesiyle örnek olan Yener Aras telefon joker hakkını kullandı. Zaman yetmemesi üzerine “Çekilmek istemiyorum” diyen Aras, risk alarak soruyu cevapladı. İşte o soru ve cevabı…
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla sevenlerini her zaman olduğu gibi yine ekran karşısına kilitledi.
Yarışmaya katılan ve hikayesiyle herkese örnek olan Yener Aras ilk baraj sorusu olan 50 bin TL'lik soruya kadar geldi.
Aras, soruda telefon joker hakkını kullanırken, sürenin bitmesi üzerine jokerden cevap çıkmadı. Yener Aras ise "Çekilmek istemiyorum" diyerek soruyu cevapladı.