SON DAKİKA… Minguzzi ailesini tehdit edenlere örgüt soruşturması: Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz!
SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, hiç tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Dün yapılan karar duruşmasında, 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, 2 şüpheli tahliye edildi. Dava sürecinde mezarı bile saldırıya uğrayan Mattia Ahmet’in ailesi ve yakınlarına yönelik tehdidin ise ardı arkası kesilmedi. Gözü dönmüş caniler acılı anne Yasemin Minguzzi’ye “Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz” mesajı göndermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında dosyalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredildi. İşte detaylar…
SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy'de canice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında önceki gün karar çıktı. Mahkeme heyeti iki caniyi en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki sanığın ise tahliyesine karar verilirken başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. Öte yandan korkunç cinayetle ilgili yargılama sürerken Mattia Ahmet'in ailesine yönelik tehdit mesajları da bitmek bilmedi.
MATTİA AHMET'İN KATİLLERİNE CEZA YAĞDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bazı soruşturmalar tamamlandı. Açılan davalarda kararlar çıktı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.
'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 4 suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.G.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken diğer 4 suça sürüklenen çocuğun ise adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verildi.