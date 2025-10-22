SON DAKİKA… Minguzzi ailesini tehdit edenlere örgüt soruşturması: Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz!

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR Bakırköy 8. Asliye Mahkemesi ise tutuklu sanık Çınar Diril'i "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Diril'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanık Barış Ayata ise "suçu ve suçluyu övme" suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan ise beratine hükmetti.

TEHDİTLER DEVAM ETTİ Minguzzi'yi canice öldüren katillere destek çıkan vicdansızlar yargılamalara rağmen durmak bilmedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında F.A. ve suça süreklenen çocuk H.Y.Ç. de gözaltına alındı. Katillere arka çıkanlar, acılı anne Yasemin Minguzzi'yi Bakırköy Meydanda gözyaşları içinde oturma eylemi yaparken bile, "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz" mesajıyla tehdit etti. Yasemin Minguzzi, telefonuna gelen o mesajı basın mensuplarına gösterdi.