SON DAKİKA… Minguzzi ailesini tehdit edenlere örgüt soruşturması: Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz!

SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, hiç tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Dün yapılan karar duruşmasında, 2 caniye en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, 2 şüpheli tahliye edildi. Dava sürecinde mezarı bile saldırıya uğrayan Mattia Ahmet’in ailesi ve yakınlarına yönelik tehdidin ise ardı arkası kesilmedi. Gözü dönmüş caniler acılı anne Yasemin Minguzzi’ye “Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz” mesajı göndermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında dosyalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredildi. İşte detaylar…

HUZEYFE ATICI

SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy'de canice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında önceki gün karar çıktı. Mahkeme heyeti iki caniyi en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki sanığın ise tahliyesine karar verilirken başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. Öte yandan korkunç cinayetle ilgili yargılama sürerken Mattia Ahmet'in ailesine yönelik tehdit mesajları da bitmek bilmedi.

MATTİA AHMET'İN KATİLLERİNE CEZA YAĞDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bazı soruşturmalar tamamlandı. Açılan davalarda kararlar çıktı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 4 suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.G.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken diğer 4 suça sürüklenen çocuğun ise adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verildi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Bakırköy 8. Asliye Mahkemesi ise tutuklu sanık Çınar Diril'i "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Diril'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanık Barış Ayata ise "suçu ve suçluyu övme" suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan ise beratine hükmetti.

TEHDİTLER DEVAM ETTİ

Minguzzi'yi canice öldüren katillere destek çıkan vicdansızlar yargılamalara rağmen durmak bilmedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında F.A. ve suça süreklenen çocuk H.Y.Ç. de gözaltına alındı. Katillere arka çıkanlar, acılı anne Yasemin Minguzzi'yi Bakırköy Meydanda gözyaşları içinde oturma eylemi yaparken bile, "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz" mesajıyla tehdit etti. Yasemin Minguzzi, telefonuna gelen o mesajı basın mensuplarına gösterdi.

ÖRGÜT KAPSAMINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve devam eden tehdit soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, o canilere destek verip Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlere yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturmalarını sürdürüyor. Şüpheli şahıslar arasındaki örgütsel illiyet bağları ve ilişkileri sorgulanıyor.