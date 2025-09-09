Minik Berra’nın ölümünde kolluk detayı: Kızım 4 kişinin gözü önünde boğuldu!

Bursa’da gittiği özel kreşin yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Havuzda fenalaştığı için boğulduğu iddia edilen minik kızın bilinen hiçbir rahatsızlığının olmadığı ve o gün okul yönetiminin velilere, “Bugün çocuklarınızı kolluksuz gönderin” diyerek mesaj attıkları ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos günü okulun havuz etkinliği kapsamında yüzme havuzuna girmişti.

İddiaya göre havuzda fenalaşan minik Berra, kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Acılı aile, kızlarının fenalaşmasına neden olacak en küçük bir rahatsızlığının bulunmadığını, ve okul yönetiminin ailelere, "Bu hafta havuz etkinliğimizde çocuklarımızın yanına kolluk koymayın" şeklinde bilgilendirme mesajı attıklarını söyledi.

"4 KİŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞULDU"

Yaşanan olayla ilgili sorumluların tutuklu yargılanmasını isteyen 29 yaşındaki acılı anne Beyza Turan, "Çocuğumuzun havuzda nöbet geçirdiğini söylediler. Oysa Berra'nın nöbet geçirecek bir rahatsızlığı ve nöbet geçmişi olmadı. Bunu telefonla okul yetkilisine söylediğimde telefon yüzüme kapandı" dedi.

Acılı baba İsmail dizi ise, "Çocuğumuzun suda ne kadar bir sürede kaldığı beli bile değil. Okulun bize söylediği 30 saniye. Fakat biz doktorlarla konuştuğumuzda 2 ila 5 dakika arasında bir suda kalma süresinin olabileceğini söylediler. Çocuğumuzun suda kalma süresi şuan net belli değil. Okuldan mesaj attılar, çocuklarınızı bu hafta yüzme etkinliğine kolluksuz gönderin dediler. Ayrıca çocuğumuz 4 kişinin gözleri önünde belli olmayan bir süre zarfında suda kalmış" dedi.