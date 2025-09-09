Minik Berra’nın ölümünde kolluk detayı: Kızım 4 kişinin gözü önünde boğuldu!

Yaşanan olayla ilgili sorumluların tutuklu yargılanmasını isteyen 29 yaşındaki acılı anne Beyza Turan, "Çocuğumuzun havuzda nöbet geçirdiğini söylediler. Oysa Berra'nın nöbet geçirecek bir rahatsızlığı ve nöbet geçmişi olmadı. Bunu telefonla okul yetkilisine söylediğimde telefon yüzüme kapandı" dedi.

Acılı baba İsmail dizi ise, "Çocuğumuzun suda ne kadar bir sürede kaldığı beli bile değil. Okulun bize söylediği 30 saniye. Fakat biz doktorlarla konuştuğumuzda 2 ila 5 dakika arasında bir suda kalma süresinin olabileceğini söylediler. Çocuğumuzun suda kalma süresi şuan net belli değil. Okuldan mesaj attılar, çocuklarınızı bu hafta yüzme etkinliğine kolluksuz gönderin dediler. Ayrıca çocuğumuz 4 kişinin gözleri önünde belli olmayan bir süre zarfında suda kalmış" dedi.