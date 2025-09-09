Minik Berra’nın ölümünde kolluk detayı: Kızım 4 kişinin gözü önünde boğuldu!
Bursa’da gittiği özel kreşin yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Havuzda fenalaştığı için boğulduğu iddia edilen minik kızın bilinen hiçbir rahatsızlığının olmadığı ve o gün okul yönetiminin velilere, “Bugün çocuklarınızı kolluksuz gönderin” diyerek mesaj attıkları ortaya çıktı.
İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos günü okulun havuz etkinliği kapsamında yüzme havuzuna girmişti.
İddiaya göre havuzda fenalaşan minik Berra, kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.
Acılı aile, kızlarının fenalaşmasına neden olacak en küçük bir rahatsızlığının bulunmadığını, ve okul yönetiminin ailelere, "Bu hafta havuz etkinliğimizde çocuklarımızın yanına kolluk koymayın" şeklinde bilgilendirme mesajı attıklarını söyledi.