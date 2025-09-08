Motokuryeyi boğdu baldızını döverek katletti! Antalya'daki çifte cinayette yeni gelişme...

Antalya'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Zeynel Boyacı'ya verilen cezalar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Olay, motokurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ın kaybolmasıyla başlamış, televizyon programında ortaya çıkan itiraflarla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İşte çifte cinayet davasının istinaf süreci ve son durumu.

DHA

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı. Zeynel Boyacı'nın alanda 1 kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi üzerine gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Zeynel Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Zeynel Boyacı hakkında açılan davanın 4 Mart'taki duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e yönelik 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Dosyada yargılanan 2 sanık ise beraat etti.

Mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Ece Aksay cinayetine yönelik sanığın savunmasının soyut ve inandırıcılıktan uzak olduğu belirtilirken, darp eylemi ile maktul Aksoy'un ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi. Boyacı'nın olaydan sonra maktulü gömmesi ve olayın üzerini örtmeye çalışması gibi eylemleri göz önüne alan heyetin, Zeynel Boyacı'nın pişmanlık göstermediği kanaatine varması sebebiyle takdiri indirim uygulanmaksızın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırdığı kararda yer aldı.

'İKİ SANIĞA BERAAT'

Ali Diken cinayetine yönelik, Boyacı'nın, Diken'e husumet besleyerek öldürmeye karar verdiği, yaptığı planın ardından Ali Diken'i, daha önce öldürdüğü Zeynep Ece Aksay'ın gömüldüğü yere kandırarak götürdükten sonra önce darbettiği ardından da iple boğduğunun altı çizildi. Zeynel Boyacı'nın ifadelerinin soyut olaylara dayandığına kanaat getiren heyet, sanığın cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gittiği, suç delillerini sakladığı ve pişmanlığa dair kanaat oluşmadığına kararda yer verdi. Cinayet öncesinde Diken'in boynuna ipi dolayarak tehdit ettiği, banka şifrelerini öğrenerek maktulün kartlarından para çektiği ve telefon, nakit para gibi değerli eşyalarını alarak uzaklaştığı kararda belirtildi. Zeynel Boyacı'nın bu eylemleri sebebiyle 'Nitelikli yağma' suçundan ceza aldığının altı çizildi. Kararda, diğer sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.'nin delil yetersizliği sebebiyle beraat ettirildiği yer aldı.

'BAŞVURULAR REDDEDİLDİ'

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyadaki delilleri ve yargılama sürecinde ortaya çıkan bulguları değerlendirerek sanığın suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Daire, sanık Boyacı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis ve 14 yıl hapis hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak olduğuna karar verdi. Diğer sanıklara verilen kararları da onayan Daire, tarafların yaptığı istinaf başvurularının reddine hükmedip yerel mahkemenin kararlarını onadı.

'YARGITAY'A TAŞIYACAĞIZ'

Kararı değerlendiren Diken ailesinin avukatlarından Elif Büşra Berber, "Yerel mahkemece sanığa alt sınırdan uzaklaştırılarak verilen cezaların onanması tarafımızca olumludur. Ancak sanık İ.B.'nin dosyada çelişkili ifadeleri bulunması sebebiyle Yargıtay kanun yoluna başvuracağız" dedi. Ailenin avukatlarından İslam Gezer ise "Kararın istinafta onanması acılı aileyi bir nebze de olsa teselli etmiştir. Ancak olay başında cinayeti bildiğini söyleyen İ.B.'nin de ceza alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.