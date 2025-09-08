Motokuryeyi boğdu baldızını döverek katletti! Antalya'daki çifte cinayette yeni gelişme...

Antalya'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Zeynel Boyacı'ya verilen cezalar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Olay, motokurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ın kaybolmasıyla başlamış, televizyon programında ortaya çıkan itiraflarla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İşte çifte cinayet davasının istinaf süreci ve son durumu.

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 11:46

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı. Zeynel Boyacı'nın alanda 1 kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi üzerine gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Zeynel Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.