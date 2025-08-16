Muğla’da kaçak göçmen operasyonu: 86 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör tutuklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 06.45'te, Datça'nın Deve Boynu açıklarında can salları içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatör de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu Sakib Mamedov ile Ramil Shashvarov, tutuklandı.