’Muhittin Böcek’ ailesinin skandallar silsilesi: Şok ses kayıtları! Milyonluk pazarlık, kokain izi...

Son dakika.... CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği öne sürülen tapelere göre, tarafların villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı. Kerimoğlu'nun ısrarlı talepleri nedeniyle Böcek'in rüşvet paralarını erkenden ödemek zorunda kaldığı, bu yüzden de ciddi zarara uğradığını bizzat kendisinin itiraf ettiği kayıtlara geçti.

Pazarlığın ilerleyen dakikalarında ise rüşvetle bağlantılı dikkat çekici ifadeler yer aldı. Böcek, "Zaten hepsini hesapladığımızda 7-8 milyon doları buluyordu, onu bulduracağım. Bütün evlerle şeyi…" sözlerinin ardından öfkesini gizleyemeyerek, "Şimdi 60 milyon para… Senin yüzünden zarar ettim!" diyerek erken istenen rüşvet paraları nedeniyle uğradığı kaybı açıkça dile getirdi.

Kerimoğlu'nun ise, "Bana bir öyle, bir böyle söylüyorsun, ben artık yoruldum" sözleri, milyonluk pazarlıkların aile içi tartışmalara kadar yansıdığını gözler önüne serdi.

"KOKAİN KULLANDIĞINI ANLATIYORLAR"

Tapelerde en dikkat çekici diyaloglardan biri ise uyuşturucu iddiaları oldu. Zeynep Kerimoğlu'nun, "Senin çok para harcadığını, kokain kullandığını, kadın-erkek ilişkilerini anlatıyorlar" sözleri üzerine Gökhan Böcek'in şu savunmayı yaptığı aktarıldı: "Ne kokaini, ben hayatımda bir sefer içtim. Erkeklerin yanında da içmedim."