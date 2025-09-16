Mustafa Yılmaz ve Onur Yılmaz isimli kuzenler kaybolmuştu! Sır olayda 12 gözaltı!

Esrarengiz olay Elazığ'da meydana gelmişti. Üzerinden 2 buçuk yıl geçen kayıp kuzenler davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp kuzenlerden halen bir haber alınmazken, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırmasının ardından ikili evlendi. Olay sonrası Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşanmaya başlandı.
Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı.

Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 02.02.2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayın üzerinden 2 buçuk yıl geçerken yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Palu Adliyesi'nde ifade alma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kayıp kuzenlerden halen bir haber alınmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.