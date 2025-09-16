Mustafa Yılmaz ve Onur Yılmaz isimli kuzenler kaybolmuştu! Sır olayda 12 gözaltı!
Esrarengiz olay Elazığ'da meydana gelmişti. Üzerinden 2 buçuk yıl geçen kayıp kuzenler davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp kuzenlerden halen bir haber alınmazken, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ardından Mustafa Yılmaz, 22 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Mustafa Yılmaz'ın kaybolmasının ardından kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayıplara karıştı.
Ailenin ifadelerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 02.02.2023 tarihinde operasyon düzenlendi. Kovancılar ilçesi Sürekli köyünde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kayınbabanın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.