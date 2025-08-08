Mütefekkir, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak Trabzon D&R'da okurlarıyla buluştu

Mütefekkir, Gazeteci ve Yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla bir araya geldi. "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerinin imza ve söyleşi gününde Trabzon halkıyla buluşan Albayrak, "Benim doğduğum büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mâl olmuş adamları kitaplarımda yazdım. Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini Nun Eğitim ve Kültür vakfına bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter" dedi.

Özgür ÖZDEMİR

Mütefekkir, Gazeteci ve Yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla bir araya geldi. D&R Trabzon Meydan'da saat 14.00'da gerçekleşen imza ve söyleşi gününde Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserleri ile okuyucularına düşünsel bir yolculuk sunarak gerçeğin izini sürdü.

Sadık Albayrak konuşmasının başında köy hayatının, yaşantının, kültürün ne kadar değerli olduğundan bahsederek, 1950 yıllardaki İslami ve politik sürelerde kendisinin fiilen yaşadıklarını okuyucularıyla paylaştı. Albayrak, "Kitaplarımda, 60 yıllık arşivlerimden yola çıkarak, elimde olan belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık Batılılaşma hesaplaşması, Trabzon'un iman ateşi gibi çile çeken kahramanlarını yeni nesillere anlatmak için yazdım. Trabzon, Müslümanlar tarafından İstanbul'dan sonra fethedilen 2. şehir. Benim doğduğum büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mâl olmuş adamları kitaplarımda yazdım. Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini Nun Eğitim ve Kültür vakfına bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter" dedi

Söyleşinin ardından Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ile "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" ve diğer kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Albayrak'ın imza ve söyleşi programına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, okuyucular ve davetliler katıldı.