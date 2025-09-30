Nefes borusuna mandalina dilimi takılan öğrenciyi, öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda meydana geldi. 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat teneffüste yediği mandalina diliminin nefes borusuna takılmasıyla nefessiz kaldı. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, hızlıca öğrenciye müdahale ederek Heimlich manevrası yaptı. Öğrencinin nefes borusuna takılan parça manevrayla birlikte çıktı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken, Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve derslerine devam ettiği öğrenildi. Ekici'nin bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilk yardım eğitimine katıldığı öğrenildi.