O ilimizde heyecanlandıran keşif: 1.5 metrede 3 bin yıllık tarih...

Milas'ta yer alan ve 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Kalesi, tarihi dokusu ve görkemiyle dikkat çekiyor. Milas Ovası'na hakim konumu sayesinde stratejik bir öneme sahip olan kale, günümüze kadar ayakta kalan surları, hamamları, medreseleri ve camileriyle tarih ışık tutuyor.

1,5 METREDE DEĞİŞEN BİNLERCE YILLIK TARİH

Beçin Kalesi Kazı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmaları hakkında bilgi verip, "Beçin iç kalesindeyiz, aşağı kısmına merdivenle çıkılan önemli bir merkez, Milas Ovası'na hakim bir noktada bulunuyoruz. Burada kısmen ayakta duran Beçin iç kalesinde Menteşeoğlu döneminden olduğunu tahmin ettiğimiz bir hamam var. Hamamın çevresinde yaptığımız kazılarda çeşitli duvarlarla sınırlandırılmış mekanlar ortaya çıkartıldı. Onlardan biri de Türk döneminde kullanılan bir ev. Hamamın soğukluğun doğu yönünde yapılan kazılar sırasında yaklaşık 1,5 metre aşağıda 12 adet kremasyon mezar ortaya çıkartıldı. İçerisine yakılan cesetlerin küllerinin yerleştirildiği seramik kaplar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlarda Türk katmanına oldukça yakın olmasıyla da ilgimizi çekti. İşin doğrusu biraz daha alt kodlardan beklemekteydik. Üst kodlarda bu tür mezarlar ortaya çıkartıldı. Arkaik dönemden veya biraz daha öncesi olabileceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında seramikler üzerindeki tetkikler bittiğinde daha net sonuçlar söyleyebileceğiz" dedi.