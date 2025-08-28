O yenge konuştu! Giresun'da düğün gecesini kana bulamıştı! "Eşimin tabancısnı alıp..."

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası genç damat Ali Karaca (23), kutlama için havaya ateş açmak isteyen yengesinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Karaca, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili tutuklanan yenge Fatma Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 16:32 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 07:37

Olay, Şebinkarahisar ilçe merkezindeki bir düğün salonunda başlayan mutluluk dolu bir gecenin ardından meydana geldi. Genç çift Beyzanur Bayazit ve Ali Karaca, düğün töreninden sonra konvoy eşliğinde Turpçu köyündeki evlerine uğurlandı.

MUTLULUK GÖZYAŞI, HÜZNE DÖNDÜ Geleneklere uygun şekilde köyde devam eden kutlamalar sırasında, aile yakınları da genç çifti karşılamak için bir araya geldi. Ancak eğlencenin devam ettiği dakikalarda, damadın yengesi Fatma Karaca, yanında bulunan tabancayla havaya ateş açmak istedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre silahın ateş almasıyla çıkan kurşun Ali Karaca'nın göğsüne isabet etti.