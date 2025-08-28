O yenge konuştu! Giresun'da düğün gecesini kana bulamıştı! "Eşimin tabancısnı alıp..."

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası genç damat Ali Karaca (23), kutlama için havaya ateş açmak isteyen yengesinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Karaca, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili tutuklanan yenge Fatma Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı.

Olay, Şebinkarahisar ilçe merkezindeki bir düğün salonunda başlayan mutluluk dolu bir gecenin ardından meydana geldi. Genç çift Beyzanur Bayazit ve Ali Karaca, düğün töreninden sonra konvoy eşliğinde Turpçu köyündeki evlerine uğurlandı.

MUTLULUK GÖZYAŞI, HÜZNE DÖNDÜ

Geleneklere uygun şekilde köyde devam eden kutlamalar sırasında, aile yakınları da genç çifti karşılamak için bir araya geldi. Ancak eğlencenin devam ettiği dakikalarda, damadın yengesi Fatma Karaca, yanında bulunan tabancayla havaya ateş açmak istedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre silahın ateş almasıyla çıkan kurşun Ali Karaca'nın göğsüne isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Kurşunla ağır yaralanan Ali Karaca, yakınlarının yardımıyla hızla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen talihsiz damat hayatını kaybetti. Bu acı haber, düğün gecesi eğlence için bir araya gelen aile fertlerini yasa boğdu.

CENAZEDE GÖZYAŞI SEL OLDU

Karaca için bugün memleketi Turpçu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy halkının da yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kılınan öğle namazının ardından genç damat, köy mezarlığında toprağa verildi. Aile üyeleri ve sevenleri Karaca'yı dualarla uğurladı.

YENGE VE EŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri, Fatma Karaca ve eşi H.K.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "taksirle ölüme sebebiyet" suçlamasıyla tutuklanan çift cezaevine gönderildi.

FATMA KARACA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Talihsiz damadın ölümüne neden olan Fatma Karaca, emniyette verdiği ifadede yaşadığı şoku ve pişmanlığı anlattı: "Eşimin tabancasını kutlama amacıyla aldım. Havaya ateş etmek istedim, silah birden ateş aldı. Ali'nin vurulduğunu görünce şoka girdim ve bayıldım. Çok üzgünüm, keşke silahı elime almasaydım."