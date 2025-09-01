Oğlu ile kavgalı akrabasını barıştırmaya gidiyordu: Eski ziraat odası başkanı öldürüldü!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, eski ziraat odası başkanı 55 yaşındaki Hıdır Çakmak, oğlu ile arasında husumet bulunan kişiyi barıştırmak için evine gitmek istedi. Çakmak’ın geldiğini gören karşı taraf, birden silaha davranarak Mehmet Hıdır Çakmak’ı vururken, ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşandı. Eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartıştı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı.
BİR ANDA ATEŞ ETTİLER
Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı.