SON DAKİKA... İzmir'de şoke eden olay! Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti akciğer röntgenini gören doktorlar şoka girdi!
İzmir’de emekli Çetin Urcan (63), öksürük ve balgam şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından Urcan'a akciğer röntgeni çekildi. Çıkan sonucu gören doktorlar şoka girdi!
İzmir'de yaşayan emekli Çetin Urcan'ın, 15 gün önce uygulanan diş implantı tedavisinin ardından öksürük şikayetleri başladı. İzmir'de hastaneye başvuran Urcan'ın çekilen röntgeninde akciğerlerinde yabancı cisim tespit edildi.
Urcan'ın akciğerinin sağ alt kısmına kaçan 2 santimetre uzunluğundaki diş implantı, kapalı yöntemle çıkarıldı. Sinüzit hastalığı ve sigara kullanımı nedeniyle öksürük şikayetlerini başlangıçta çok önemsemediğini dile getiren Çetin Urcan, "Diş implantı yaptırdığımdan beri öksürüğüm iyileşmedi ve hep devam etti. Öksürürken soluk borusuna gitmiş parça.
Birer ikişer dakika arayla öksürük nöbeti geliyordu. Balgam söktükten sonra yatışıyordu. Buraya geldim ve röntgende belli oldu. Sonra tomografi ile detaylandırdılar görüntüyü. Bronkoskopi uyguladılar ve tedavi olduk. Şimdi iyi hissediyorum" dedi.