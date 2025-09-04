Ordu’da akraba vahşeti: Bacanağını ve ağabeyini öldürdü

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 15:02

Olay, Adıntepe Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu ve akraba olan iki aile arasında, ambar suyunun yola akması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.