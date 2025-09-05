Ordu’da ’su borusu’ vahşeti: 2 kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı!

Korkunç olay, dün saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tarakçı ile bacanağı Hasan Ballı ve onun kardeşi Mehmet Ballı arasında arazideki su borusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarakçı, yanında taşıdığı tabanca ile 2 kardeşe ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mehmet ve Hasan Ballı kanlar içerisinde yığılırken, Hüseyin Tarakçı ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ballı kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.