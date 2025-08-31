Konteyner içerisinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne gözaltına alındı!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kordonu yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiğini ve vücudunda çeşitli yanıklar olduğunu belirledi. Ekipler, sokakta şerit çekerek çalışma yaptı. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Asayiş Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bebeği öldürüp çöpe atan şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürüldü. Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu öğrenilen şüphelinin, makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu öne sürüldü.