Konteyner içerisinde bebek cesedi bulunmuştu: Cani anne gözaltına alındı!
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çöp toplayan belediye ekipleri tarafından konteynerlerden birinin içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda bebeğini çöpe atan cani anne E.A., gözaltına alınırken, bebeği attıktan sonra, markete alışveriş yapmaya gittiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta çöpleri toplayan belediye personeli konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde çöpleri toplayan belediye personelleri metruk binanın önünde bulunan konteyner içerisinde hareketsiz halde bebek buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kordonu yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiğini ve vücudunda çeşitli yanıklar olduğunu belirledi. Ekipler, sokakta şerit çekerek çalışma yaptı. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Beşiktaş Asayiş Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bebeği öldürüp çöpe atan şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürüldü. Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu öğrenilen şüphelinin, makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu öne sürüldü.