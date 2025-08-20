Osmaniye’de firari dolandırıcı yakalandı: 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası!

Osmaniye’de hakkında dolandırıcılık suçundan 43 farklı dosyadan 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 10:40

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda, hakkında "Bilişim Sistemlerinin veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı.