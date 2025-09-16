Osmaniye'deki takı dükkanı cinayetinde şok detaylar: Cezaevinden çıktı, eski sevgilisini öldürüp intihar etti!
Osmaniye'de bir takı dükkanında bulunan iki cesedin sır perdesi aralandı. Olayla ilgili soruşturma sonucunda, cezaevinden izinli çıkan bir erkeğin, eski sevgilisini kıskançlık nedeniyle öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten olayın tüm detayları.
Olay, Raufbey Mahallesi'ndeki bir takı dükkanında meydana geldi. Dükkandan gelen kötü koku üzerine yapılan ihbarla harekete geçen polis ekipleri, iş yeri sahibi Melek Kişen'e ulaşamadı.
Yakınlarının da 12 Eylül'den beri haber alamadığını belirtmesi üzerine iş yerine giren polis, deponun arka kısmında çürümeye yüz tutmuş iki cesetle karşılaştı. Cesetlerin, dükkan sahibi Melek Kişen (33) ve eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a (39) ait olduğu tespit edildi.
CİNAYETİN ARDINDAKİ KISKANÇLIK SIRRI
Soruşturma derinleştikçe olayın perde arkası aydınlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, Abdullah Yıldırım'ın 12 Eylül'de cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Yıldırım, Melek Kişen'in dükkanına giderek "erkeklerle çay içtiği" iddiasıyla eski sevgilisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, Melek Kişen'i tabancayla vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdiği ortaya çıktı.