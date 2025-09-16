Osmaniye’deki takı dükkanı cinayetinde şok detaylar: Cezaevinden çıktı, eski sevgilisini öldürüp intihar etti!

Yakınlarının da 12 Eylül'den beri haber alamadığını belirtmesi üzerine iş yerine giren polis, deponun arka kısmında çürümeye yüz tutmuş iki cesetle karşılaştı. Cesetlerin, dükkan sahibi Melek Kişen (33) ve eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a (39) ait olduğu tespit edildi.