SON DAKİKA… Otobüs firması sahibi Kenan Yüksel’e silahlı saldırıda şok detaylar! Üniversiteli Vera’yı ajan gibi kullanmışlar: Cinsel içerikli mesajları görünce…

TANIMIYORUM DEDİ, BİRLİKTE ORTAK İŞ BİLE YAPACAKLARMIŞ

Savcılığın serbest kalmasına itiraz ettiği İbrahim Yumuşak, olaya karışan kişileri tanımadığını, olay günü Ankara'da olduğunu, olayı orada öğrendiğini, Faruk Yüksel'in daha önce sosyal medyadan kendisine hakaret ettiğini bu nedenle de davalık olduklarını iddia etti. Ancak tutuklanan Faruk Avcı ifadesinde, "Aksaray'da husumetli olduğum kimse yok. İbrahim Yumuşak ile tanışıklığım vardı. Kendisi ile Nevşehir'de tatlıcı dükkanı açma projemiz vardı. Yiğit ile İbrahim benim yanımda Adana'da ve Aksaray'da birkaç kez bir araya geldiler" dedi. Avcı, Vera Sezen Alpar ile de sevgili olduklarını söyledi.