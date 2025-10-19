SON DAKİKA… Otobüs firması sahibi Kenan Yüksel’e silahlı saldırıda şok detaylar! Üniversiteli Vera’yı ajan gibi kullanmışlar: Cinsel içerikli mesajları görünce…
SON DAKİKA… Aksaray’da otobüs firması sahibi Kenan Yüksel, 9 Ekim’de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili Yiğit Demirci, Faruk Avcı, Vera Sezen Alpar ve başka bir otobüs firmasının sahibi İbrahim Yumuşak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ise kafaları karıştırdı. Üniversiteli Vera, “Faruk’un elinde fotoğraflarım vardı. Beni Yüksel hakkında bilgi toplamam için tehdit etti” savunmasını yaptı. Tetikçi Yiğit Demirci’nin ifadesindeki cinsel içerikli mesaj detayı ise şaşkınlık yarattı.
Olay, 9 Ekim günü şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Seyahat firması sahibi Kenan Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren Yiğit Demirci (20), olayla bağlantılı olan Faruk Avcı (30), Vera Sezen Alpar (23) ile Yüksel'le aralarında husumet bulunan başka bir otobüs firmasının sahibi İbrahim Yumuşak'ı (40) gözaltına aldı. Olayı azmettirdiği ileri sürülen Yumuşak adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TANIMIYORUM DEDİ, BİRLİKTE ORTAK İŞ BİLE YAPACAKLARMIŞ
Savcılığın serbest kalmasına itiraz ettiği İbrahim Yumuşak, olaya karışan kişileri tanımadığını, olay günü Ankara'da olduğunu, olayı orada öğrendiğini, Faruk Yüksel'in daha önce sosyal medyadan kendisine hakaret ettiğini bu nedenle de davalık olduklarını iddia etti. Ancak tutuklanan Faruk Avcı ifadesinde, "Aksaray'da husumetli olduğum kimse yok. İbrahim Yumuşak ile tanışıklığım vardı. Kendisi ile Nevşehir'de tatlıcı dükkanı açma projemiz vardı. Yiğit ile İbrahim benim yanımda Adana'da ve Aksaray'da birkaç kez bir araya geldiler" dedi. Avcı, Vera Sezen Alpar ile de sevgili olduklarını söyledi.
SEVGİLİME CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİ, VURDUM
Tetikçi Yiğit Demirci ise ifadesinde Vera Sezen Alpar ile 3-4 aydır sevgili olduklarını ifade etti. Demirci, "Vera bana Kenan Yüksel'in cinsel içerikli sözler söylediğini söyleyince ben de bunu gururuma yediremeyip bu olayı gerçekleştirdim. Kenan Yüksel'i ayağından vurdum. Beni bu olaya azmettiren başka bir kişi ya da kişiler yoktur. Vera, Kenan'ın yaptığı eylemi söyleyince, ben de sahte bir hesap açarak Kenan'ı takip ettim.