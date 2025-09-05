Oya Budak’ı katletmişti: İşte çifte cinayette istenen ceza! Katilin kan donduran sözleri ortaya çıktı

"BEN DE ÇOCUK İSTİYORUM"

Olay günü buluştuklarında Samet Terzi'nin Oya Budak'a, "Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de çocuk istiyorum" dediği, Oya Budak'ın da "Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" dediği anlatıldı. Bunun üzerine Samet Terzi'nin "Yapmazsan ayrılırım" diyerek sinirlendiği ve Oya Budak'a defalarca ateş ettiği anlatıldı. Oya Budak'ın kardeşinin olayı gördüğü ve Samet Terzi'nin kendisine, "Senlik birşey yok sen kaç" dediği ifade edildi.