Özel eğitim merkezinde akılalmaz skandal: “Cin çarpmış gibiydi” dediler, gerçek hastanede ortaya çıktı!
Antalya'da özel bir eğitim merkezinde akılalmaz bir skandal meydana geldi. 10 yaşındaki otizmli Mehmet gittiği eğitim merkezinden eve döndüğünde ağrılarından dolayı yürümekte zorlanması üzerine eğitim merkezi yetkilileri çocuğun babasında hastaneye götürmesi yerine, “Yüzünün rengi değişmişti, cin çarpmış gibiydi. Siz bir hocaya götürün" dedi. Baba durum üzerine ağrıları artan oğlunu hastaneye götürürken, çocuğun düşme sonucu kalça kemiklerini kırdığı ortaya çıktı. Talihsiz yavrunun kalçasına 4 vida takılırken, baba yaşananları anlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Fatma ve Uğur A. çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 10 yaşındaki Mehmet'e, doğumundan kısa bir süre sonra otizm teşhisi konuldu. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek düzeye gelmesi için aile, Mehmet'i küçük yaşlarından itibaren özel bir eğitim merkezine gönderdi. Haftanın belirli günlerinde 2 saat özel eğitim merkezine giden ve burada eğitim kalan otizmli çocuk, 25 Temmuz tarihinde uzun yıllardır eğitim aldığı merkeze gitmek üzere evinden çıktı. Babası Uğur A. ile birlikte apartmandan inerek özel eğitim merkezinin servisine binen Mehmet, birkaç saat sonra geri geldi.
"CİN ÇARPMIŞ GİBİYDİ"
Ancak otizmli çocuk eve getirildiğinde özel eğitim merkezi görevlileri babayı telefonla arayarak oğullarının rahatsızlandığını ve yürümekte zorlandığını söylediler. Oğlunu özel eğitim merkezinin servisinden alan baba, bu sırada bir görevli hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtmek yerine "Yüzünün rengi değişmişti, cin çarpmış gibiydi. Siz bir hocaya götürün" dedi. Baba Uğur A., özel aracıyla oğlunu kontrol amacıyla hastaneye götürdü. Burada tahlilleri yapılan otizmli Mehmet'in doktorları önemli bir bulguya rastlayamayınca antibiyotik tedavisinin ardından tekrar gelmelerini istedi. Aradan geçen 3-4 günlük sürede otizmli Mehmet'in ağrıları ve ağlamaları geçmeyince anne ve baba oğullarını tekrar hastaneye götürdü. Doktorların farklı bir sorun olabileceği düşüncesine karşı röntgen çektirmesi üzerine Mehmet'in kalça kemiğinin kırık olduğu ortaya çıktı.
4 VİDA TAKILDI
Doktorların düşme neticesi kırığın oluşabileceğini söylemesi üzerine baba Uğur A., özel eğitim merkezi yetkililerini arayarak durumu anlatmasına karşın görevliler ısrarla çocuğun düşmediğini söyledi. Kalçasında kırık olduğu 4 gün sonra ortaya çıkan Mehmet A., hemen ameliyata alınarak, kalçasına 4 vida takıldı. Otizmli Mehmet'in ailesi, çocuklarının düştüğünün özel eğitim merkezi tarafından kendilerinden sakladığı, bu nedenle tedavisinin aksadığı gerekçesiyle yetkililerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çocuğun düştüğünü kabul etmek durumunda kalan özel eğitim merkezi görevlileri görüştükleri babaya "Yüzünün rengi değişmişti, cin çarpmış gibiydi. Siz yine de bir hocaya götürün" dedi.