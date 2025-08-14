Özel eğitim merkezinde akılalmaz skandal: “Cin çarpmış gibiydi” dediler, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Oğlunun sağlıklı bir şekilde gittiği özel eğitim merkezinden döndüğünde merkez yetkililerinin olayı gizlediğini iddia eden baba Uğur A., "Oğlumu servise teslim ettim. 2 saat sonra eğitim merkezinden arayıp oğlumun rahatsızlandığını, servisle eve gönderdiklerini ancak yürüyemediği için karşılamamız gerektiğini söylediler. Eve hiç çıkartmadan hastaneye götürdük. Düştüğünü söylemedikleri için röntgen çektirilmedi. Tahlillerde enfeksiyon çıkınca doktorlar enfeksiyon kaynaklı yürüyemediğini düşünerek antibiyotik tedavisi uyguladı. Şikayetlerde gerileme olmayınca 4 gün sonra yine hastaneye götürdük. Çekilen röntgen sonucunda kalçasında büyük bir kırık olduğu görüldü ve ameliyata alındı. Merkez bizden düştüğünü gizlediği için oğlumun ameliyata alınması 4 gün gecikti" dedi.

"ÖMÜR BOYU VÜCUDUNDA KALACAK"

Özel eğitim merkezinden şikayetçi olduklarını belirten Uğur A., "Bu durumun nasıl olduğunu sorduğumda, oğlumun dersten sonra bekleme yerine doğru gelirken birden yüzünün simsiyah olduğunu söyleyip 'Sanki cin çarpmış gibi oldu, bu çocuğu bir hocaya götürüp okutun' dediler bize. Eşim ve ben servisten kucaklayarak, indirebildik. Ameliyatta kalçasının kırık yerine 4 tane vida takıldı. Bu vidalar ömür boyu vücudunda kalacak. 1,5 ay daha hiç hareket etmeden yatacak. Şu an oğlum uyuyamıyor, sabahlara kadar ağlıyor. Normalde yürüyen, sürekli hareket halinde olan bir çocuktu. Şu an oğlumuzu yalnız dahi bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı. Otizmli Mehmet'in hastanedeki tedavisi sona ererken bugün taburcu edildi.