Özel hastanede yeni doğan bebekler karıştırıldı: DNA testi istedim içim rahat değil!
Diyarbakır’daki özel bir hastanede iddialara göre doğum yapan aileye başkasının çocuğu teslim edildi. Anne baba ‘Bu bebek bizim değil' diye ısrar etti. Kısa süre sonra çocuğun kendi yavruları olmadığını fark eden aile başından geçenleri şöyle özetledi…
İddialara göre skandal olay Diyarbakır'daki özel bir hastanede meydana geldi. Mahsum Özkaya'nın eşi, 28 sezaryen doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi. Enfeksiyon olduğu söylenmesi ve önerisi ile bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi.
Ailenin, teslim edilen çocuğun kendi bebeklerine benzemiyor ısrarı karşılıksız kaldı. Özkaya ailesi, bebeği alıp eve götürüp üstünü çıkartınca, çocuğun bileğinde "Vesile D." isimli bebek olduğunu görüldü. Israrlarında haklı çıkan Özkaya ailesi, aynı gün onlara ait olmayan bebeği teslim edip kendi çocuklarına kavuştu. Aile, ihmali Sağlık Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak bildirdi.
'ENFEKSİYONU YÜKSELİR' DİYE KORKUTULDUK!
Baba Mahsum Özkaya yaptığı açıklamada, 28 Ağustos 2025'te eşinin özel hastanede sezaryenle doğum yaptığını söyledi. Ertesi gün sabah saatlerinde hastane tarafından çocuğundan tahlil alındığını belirten Özkaya, tahlilde enfeksiyon olduğu anlaşıldığını dile getirdi. Özkaya, çocuğunun hastanede yoğun bakımda yatması önerildiğini ifade ederek, "Biz de tahlil sonuçlarını başka bir hastanede gösterdik. 'Bu tür hastaları yoğun bakıma almıyoruz' denildi. Doktor tarafından, 'bebeğiniz enfeksiyon hastası, enfeksiyonu yükselir' diye korkutulduk. Biz de tedirgin olduk, yatmasını kabul ettik. Bebeğim bir hafta boyunca yenidoğan yoğum bakım servisinde yattı.