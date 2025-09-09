Özel hastanede yeni doğan bebekler karıştırıldı: DNA testi istedim içim rahat değil!

4 Eylül 2025 tarihinde hastane tarafından arandık. Bebeğin taburcu edileceğini, gelip alınmasını istediler. Biz de hastaneye yenidoğan yoğun bakıma gittik. Kapıyı çaldık, hastane personeli bize kapıyı açtı. 'Bekleyin, bebeği hazırlayıp size getiriyoruz' dediler. 5 dakika sonra sözde bebeğimiz bize teslim edildi. Bebeği gördükten sonra eşimle beraber tedirgin olduk. Bebeğin bize ait olmadığını hissettik. Çünkü bir hafta boyunca bebeğimizi günde 3-4 dakika da olsa görüyorduk, süt götürüyorduk. Bize ait olmadığını söyledik. Hemşire tarafından ısrarla 'bebek size ait, elbisesini giydirmişiz ondan dolayı size farklı görünmüş olabilir' dendi. Biz, yine söyledik. Taburcu işlemi yaptığımızda imza attığımda yine tedirgindim. Bebeğin bize ait olmadığını tekrardan söyledik. Hemşire ısrarla, 'Yok size ait, öyle bir şey mümkün değil bebek size farklı gelmiş olabilir' dedi. Ardından bebeği aldık'' dedi.

"BU SÜREÇTE ÇOK TEDİRGİN OLDUK, HASTANEDEN DNA TESTİ DE İSTEDİM"

Baba Mahsum Özkaya tedirgin olduklarını ve hastaneden DNA testi istediklerini söyledi. Özkaya, "Eve geldik, bebeğin kıyafetlerini çıkardık. Orada fark ettik, bebeğin bileğindeki bileklikte başka bir hastanın ismi vardı. Vesile D. bebek diye isim vardı. Başka ailenin bebeğiydi. Çok korktuk, tedirgin olduk. Hemen bizi arayan numarayı aradım. Konuştum, meseleyi anlattım. Sizi gerekli yerlere şikayet edeceğim dedim. Bebeğimizi hazırlayın orada ise gelip alacağız. Ailemizle beraber hastaneye geri döndük. Bize ait olmayan bebeği götürdük, bizden aldılar. Sakinleştirmeye çalıştılar, bizi bir odaya aldılar. Başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başka doktorlar toplam 6 kişi yanımıza geldi. Bizden çok çok özür dilediklerini söylediler. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söylediler. Hastane personelinin işten çıkarılacağını söylediler. Bize bebeği teslim eden hemşirenin ailevi sorunları olduğunu söylediler. Ben de onlara, madem ailevi sorunları var onu neden burada tutuyorsunuz, burada çalıştırıyorsunuz, böyle bir yerde, yoğun bakımda çalıştırıyorsunuz dedim. Onlarda, 'Ne yapsanız, ne söyleseniz haklısınız' dediler. Asıl bebeğimizi verdiler. Eve geldik, gerekli yerlere şikayetimi belirttim. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Yaşananları hepsini söyledim. Aradıktan sonra savcılığa da gittim. Orada da şikayetimi oluşturdum, suç duyurusunda bulundum. Süreci takip edeceğim. Bakanlıktan dönüş yapıldı, sorular soruldu. Bu süreçte çok tedirgin olduk. Hastaneden DNA testi de istedim, yine içim rahat değil. Ailelerinde bu konuda dikkatli olması lazım. Büyük bir şey, çok tedirgin olduk" diye konuştu.