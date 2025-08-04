Patili kahramanlar görev başında: Emniyet’in gizli gücü asayiş köpekleri

Bir diğer duygusal hikaye ise asayiş köpeği **'Dost'**a ait. Göreve çıkacağı sabah topallayan Dost'un veteriner kontrolünde kalça fıtığı teşhisi konulmasıyla görevine veda etmesi, hem polis memuru Batuhan Kartal'ı hem de okuyucuları derinden etkiliyor. Kartal, "Bir gün önceki görevin onun son görevi olduğunu bilmiyorduk. O da bilmiyordu" diyerek vedalaşmanın hüznünü ifade ediyor.

EMEKLİLİK SONRASI YENİ HAYATLAR

Eğitimlerini tamamlayıp görevde başarılı olan köpeklerin emeklilik süreçleri de titizlikle yönetiliyor. Polis memuru Batuhan Kartal, "Yoğun görevlerini bitirip emekli olduklarında köpeğin idarecisi köpeğini alır, kendi yerinde güzel bir hayat sürmesini sağlar. Aralarında bir bağ oluşuyor ve ayrılamıyorlar" diyerek, bu patili kahramanların görevlerinden sonra bile ne kadar değerli olduklarını vurguluyor. Böylece, hayatlarını toplumsal güvenliğe adamış bu dört ayaklı neferler, emekliliklerinde hak ettikleri huzurlu ve sevgi dolu bir hayata kavuşuyor.