Patili kahramanlar görev başında: Emniyet'in gizli gücü asayiş köpekleri
Emniyet teşkilatının sessiz ama en etkili üyelerinden olan asayiş köpekleri, toplumsal olaylardan güvenlik operasyonlarına kadar birçok kritik alanda görev alıyor. Sabah'tan Duygu Varol'un özel haberine göre, tıpkı polis adayları gibi yoğun eğitimlerden geçen bu dört ayaklı neferler, yüksek dikkat ve koku alma becerileriyle güvenliğin sağlanmasında hayati bir rol oynuyor. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) eğitim ve görev süreçlerini yakından incelediğimiz patili kahramanlar, sadece birer görevli değil, aynı zamanda idarecilerinin en yakın dostu.
İstanbul Çevik Kuvvet Köpek Eğitim Merkezi'nde her gün sabah 10.00'da başlayan eğitimler, köpeklerin fiziksel kondisyonlarını ve zihinsel odaklanmalarını en üst seviyeye çıkarıyor. Pentatlon parkurlarında güçlenen, oyuncaklı antrenmanlarla reflekslerini keskinleştiren köpeklerin eğitimi, tamamen pozitif pekiştirme ve ödüllendirme yöntemlerine dayanıyor. Eğitmenler, köpeklerle emredici, ikaz edici, kışkırtıcı, teşvik edici, ödüllendirici ve müsamahakâr olmak üzere altı farklı ses tonu kullanarak iletişim kuruyor.
DİSİPLİNLİ EĞİTİM SÜRECİ VE GÖREV ALANLARI
Bu özel tim, futbol maçlarından meydan güvenliğine, izinsiz gösteri ve yürüyüşlerden Taksim ve Sultanahmet gibi kalabalık noktalara kadar birçok yerde görev yapıyor. Başarılı bir devriye köpeği, kalabalıktan ve sesten korkmayan, yüksek agresyon seviyesine sahip, özgüvenli ve korumacı bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor.
ONİX VE 'DOST'UN DUYGUSAL HİKAYELERİ
Haberde, asayiş köpeklerinin idarecileriyle kurdukları güçlü bağa dair iki özel hikaye öne çıkıyor. Polis memuru Batuhan Kartal, sert mizaçlı asayiş köpeği Onix ile yaşadığı unutulmaz bir anıyı paylaşıyor. Normalde kimseyi yanına yaklaştırmayan Onix'in, Taksim Meydanı'nda dinlenirken yanlarına gelen küçük bir kız çocuğuna sevgiyle yaklaşması ve tebessüm etmesi, görev köpeklerinin içindeki masumiyeti gözler önüne seriyor.