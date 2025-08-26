Pes dedirten olay! Çocuklarını havalimanında bırakıp uçağa bindiler

Edinilen bilgilere göre, çift geçtiğimiz çarşamba günü Barcelona'dan uçaklarına yetişmek için oğullarını geride bırakıp yola devam etti. Terminal çalışanı Lilian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğun böyle terk edilmesini sert bir dille eleştirdi.

Lilian, çocuğun pasaportunun süresinin dolduğunu ve ayrıca vizeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Uçuşuna izin verilmeyen çocuğun ailesi, akrabalarını arayarak çocuğu almaya gelmelerini istedi. Ancak planlar ters gidince, çocuk havalimanında yalnız kaldı ve polise haber verildi.

Lilian, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk, ailesinin tatil için uçakta olduğunu söyledi. Pilotla acil temas kuruldu ve polis, terminalde bir çocuğun yalnız olduğunu bildirdi. Pilot da yolculara çocuklarını terminalde bırakan biri var mı diye sordu ancak yanıt alamadı."

Lilian, çocuğun pasaportunun geçerli olduğunu ancak vize gerektiği için terminalde bırakıldığını ifade etti. Çift ise uçak biletlerini kaybetmek istemedikleri için çocuklarını bırakıp uçağa binmişlerdi.