Kocaeli’de kan donduran olay: Atış poligonunda canına kıydı!

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda öğle saatlerinde meydana gelen olayda, poligona gelen E.B. (29) silahını kafasına doğrultarak ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan E.B.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.