Polis kılığına giren dolandırıcılara operasyon: ’Plan Fanus’ devrede! 250 bin dolarlık parola ’Kale-Sancak’

Ankara’da 66 yaşındaki bir vatandaşı 250 bin dolar dolandıran iki sahte polis, “Plan Fanus” operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, “adınız terör örgütüne karıştı” yalanıyla vatandaşı kandırıp dolara çevirdiği parayı aldıktan sonra kiraladıkları araçla kaçmaya çalıştı. Ankara Asayiş ekipleri olası kaçış güzergahlarını kapatarak şüphelileri Gaziantep otoyolunda yakaladı. Ele geçirilen 250 bin dolar sahibine iade edildi.

Kerim CENGİL

Ankara'da yaşayan 66 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor, banka hesaplarınızdaki paraları dolara çevirip kapıya gelen görevliye teslim edin" yalanıyla kandırdı. Şüpheliler, vatandaştan 250 bin dolar alarak kiraladıkları araçla kaçmaya çalıştı.

PAROLA 'KALE – SANCAK' OLDU

Dolandırıcılar, mağdura teslimat sırasında parolayla kendilerini tanıtacaklarını söyleyerek, gelen kişinin "Kale" demesi halinde mağdurun "Sancak" yanıtını vermesini istedi. Planlarına göre hareket eden şüpheliler, dolandırdıkları parayı alıp araçla olay yerinden uzaklaştı.

'PLAN FANUS' DEVREYE ALINDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı kısa sürede belirledi. Ekipler, "Plan Fanus" adı verilen özel takip yöntemini devreye alarak olası kaçış güzergâhlarını kapattı. Araç, Ankara'dan Gaziantep istikametine doğru giderken otoyolda durduruldu.

250 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep'ten kiraladıkları araçla Ankara'ya geldikleri belirlenen iki şüpheli, kaçmaya çalışırken paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcılıkta kullanılan 250 bin dolar ele geçirildi.

PARALAR VATANDAŞA TESLİM EDİLDİ

Ekipler, 66 yaşındaki vatandaşın paralarını eksiksiz şekilde iade etti. Şüphelilerin, parayı teslim almaya gelirken maske ve şapka taktıkları, ancak binanın güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi.

DİNÇ'TEN VATANDAŞLARA UYARI

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, olayın ardından vatandaşları, "Polis hiçbir şekilde kimseden para ya da değerli eşya talep etmez. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışan dolandırıcılara karşı mücadelemiz aralıksız sürmektedir" diyerek uyardı.