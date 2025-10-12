Polis kılığına giren dolandırıcılara operasyon: ’Plan Fanus’ devrede! 250 bin dolarlık parola ’Kale-Sancak’

Ankara'da yaşayan 66 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor, banka hesaplarınızdaki paraları dolara çevirip kapıya gelen görevliye teslim edin" yalanıyla kandırdı. Şüpheliler, vatandaştan 250 bin dolar alarak kiraladıkları araçla kaçmaya çalıştı.