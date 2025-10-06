Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP’nin otobüs şoföründen pes dedirten savunma! ’Videolar hızlandırılmış...’

Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de diğer milletvekilleriyle birlikte araçta olduğunu anlatarak, "Polis memuru hukuksuzca aracı durdurmak istedi. Sanık yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra bir defa daha durdurulduk. Araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası aracımıza eskort araç tahsis edildi. Yolumuza öyle devam ettik. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi." dedi. Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları, otobüsün durdurulmasının hukuki bir zemini olmadığını, Gülyurt'un araç içerisinde bulunan parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini, araçta bulunanların bir nevi müvekkillerinin işvereni olduğunu ifade ederek, araçta bulunan diğer milletvekillerinin tanık olarak dinlenilmesini ve Gülyurt'un beraatini talep etti.