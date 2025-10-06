Polisin üzerine aracı sürmüştü! CHP'nin otobüs şoföründen pes dedirten savunma! 'Videolar hızlandırılmış...'
Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü iddia edilen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un, tutuksuz yargılanmasına başlandı. Gülyurt savunmasında, "Devlete ve emniyete karşı böyle bir şey gerçekleştirmem mümkün değildir. Kasti eylemim bulunmamaktadır" dedi.
Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Gülyurt ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verdi. Sanık Gülyurt, kasti hiçbir eyleminin olmadığını savundu.
"Genel Başkanımızın çağrısının ardından etkinlik alanına görevlileri ulaştırmaya çalışıyordum. Emniyet mensuplarına karşı bir husumetim söz konusu olamaz. Polis memurlarının üzerine araç sürmedim. Basına yansıyan videolar hızlandırılmış, ben aracı yavaş kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."
Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de diğer milletvekilleriyle birlikte araçta olduğunu anlatarak, "Polis memuru hukuksuzca aracı durdurmak istedi. Sanık yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra bir defa daha durdurulduk. Araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası aracımıza eskort araç tahsis edildi. Yolumuza öyle devam ettik. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi." dedi. Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları, otobüsün durdurulmasının hukuki bir zemini olmadığını, Gülyurt'un araç içerisinde bulunan parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini, araçta bulunanların bir nevi müvekkillerinin işvereni olduğunu ifade ederek, araçta bulunan diğer milletvekillerinin tanık olarak dinlenilmesini ve Gülyurt'un beraatini talep etti.