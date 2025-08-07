Polonya Eskişehir İstanbul üçgeninde sır cinayet! 23 yaşındaki Emine Özkaya’nın amcası SABAH’a konuştu...

Yüksek lisans eğitimi için gittiği Polonya'da 2018'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Emine Özkaya dosyasında, yedi yıl sonra tüyler ürperten gelişmeler yaşanıyor.

"O BENİM ÇOCUĞUM GİBİYDİ'"

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis, genç kızın izini İstanbul ve Eskişehir'de sürdü. Emine'nin son görüştüğü kişi olan Iraklı Amjet Mohsin Mohammed'in evinde yapılan incelemelerde, cinayet şüphesi doğuran altı farklı kan örneği bulundu. Amcası Fehmi Özkaya, "O benim çocuğum gibiydi, öldürüldüğünü düşünüyorum" sözleriyle hislerini dile getirdi.

7 YIL SONRA YENİDEN AÇILAN KAYIP DOSYASI: İZLER ESKİŞEHİR'E UZANDI

Emine Özkaya'nın 2018 yılında kaybolması, amcası Fehmi Özkaya'nın polise başvurusuyla resmiyet kazandı. İlk etapta sonuç alınamayan dosya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla yeniden incelendi.

İSTANBUL'A GELDİĞİNDEN AİLESİNİN HABERİ YOKMUŞ...

Emniyet güçleri, Emine'nin para ve telefon trafiğini titizlikle analiz ederek genç kızın izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda Emine'nin Polonya'dan ailesine haber vermeden İstanbul'a geldiği ve ardından otobüsle Eskişehir'deki Iraklı sevgilisi Amjet Mohsin Mohammed'in yanına gittiği belirlendi.

EVDE BULUNAN 6 FARKLI KAN ÖRNEĞİ CİNAYET ŞÜPHESİNİ ARTTIRDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Amjet Mohsin Mohammed'in Eskişehir'deki evinde detaylı bir inceleme yaptı. Evin parkelerinin yakın zamanda değiştirildiği fark edilince, parkeler kaldırılarak luminol testi uygulandı. Ekiplerin "Evin tabanı mezbaha gibi" şeklinde ifade ettiği bir manzarayla karşılaşıldı ve tam altı farklı kişiye ait kan izi bulundu. Aradan geçen zamana rağmen DNA profillerinin belirlenmesi için örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ SEVGİLİ, BİR BAŞKA KADIN CİNAYETİNDEN HAPİS CEZALI ÇIKTI

Soruşturma derinleştikçe, Amjet Mohsin Mohammed hakkında şok edici bir gerçek ortaya çıktı: Mohammed, 2021 yılında kendi vatandaşı olan Sally Ali Challab Al-Abbood adlı genç kızı baltayla öldürmekten müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu durum, Emine'nin de aynı kişi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

AMCA FEHMİ ÖZKAYA: "O BENİM ÇOCUĞUM GİBİYDİ, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Emine Özkaya'nın amcası Fehmi Özkaya, yaşananları SABAH'a özel olarak anlattı. Yeğenine olan düşkünlüğünü dile getiren Özkaya, "O benim canım, ciğerimdi. Ailesinin tek evladıydı. Her gün konuşurduk" dedi. Yeğeninin kaybolmasından sonra defalarca yetkililere ulaştığını belirten amca, Emine'ye ait olduğu iddia edilen "ABD'ye gideceğim" mesajının da Mohammed tarafından atıldığını düşündüğünü söyledi.

Yaşananlar karşısında büyük bir acı çeken amca, yeğeninin katil şüphesi altındaki Mohammed tarafından öldürüldüğüne inandığını vurguladı.