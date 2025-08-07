Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilinin ifadesi ortaya çıktı! Tam 894 kez...

İstanbul'da 10 Ocak 2019 yılında polise başvuran amca F.Ö. yeğeni 23 yaşındaki Emine Özkaya'nın uzun süredir haber alamadığını belirledi. O dönem yapılan incelemelerde genç kızın 2 Aralık 2018'de Polonya'dan uçakla İstanbul'a geldiği ve kendisine dair bir daha hareket alınamadığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Polonya'dan İstanbul'a gelen Emine Özkaya'nın telefon ve para trafiğini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında genç kızın Polonya'dan aldığı biletin parasını Iraklı erkek arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in adlığı ve onun yanına geldiği tespit edildi. Genç kızın Eskişehir'de girdiği erkek arkadaşının evinde 1 Mohammed'e ait 6 farklı kan izine rastlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Amjed Mohammed'in kardeşi Asaad Mohammed ve diğer şüpheli Deniz U.'nun ifadeleri ortaya çıktı. Olayın baş şüphelisi olan ve 2021 yılında başka bir kızı öldürdüğü için hapiste bulunan Amjed Mohammed'in ise ifadesinde olayı kabul etmediği öğrenildi. İşte şüpheliler ve anlattıkları.

"EMİNE GELDİ GEZDİK DOLAŞTIK GİTTİ"

Eskişehir L Tipi Cezaevine buluna Amjed Mohammed ifadesinde özetle şunları söyledi; "Emine ile Urfa'da tanıştım, İngilizce öğrettim. Erkek arkadaşı ile bazı sorunları vardı. Bu sorunların maddi problemlerden olduğunu biliyorum. Amerika'ya gitme hayali vardı. Siz buraya gelene kadar ben Amerika'da olduğunu sanıyordum. 2017 yılında Irak'tan Urfa'ya geldik. Ailemden gelen para ile geçimimizi sağlıyoruz. Emine Polonya'dayken beni aradı yanıma geleceğini söyledi. Maddi durumu iyi değildi o dönem 600 lira para gönderdim. Onunla ne yaptı bilmiyorum. Bir süre sonra yanıma geldi. O sırada kardeşimi Gebze'ye gönderdim. Emine ile evde kaldık. Birkaç gün gezdik sonra akrabaları geldi. Birlikte Ankara'ya gittik. En son orada görüştüm. Sonrasında ayrıldık. Ben Urfa'ya denizin yanına gittim. Deniz bana Emine'nin yasa dışı yollarla Amerika'ya gideceğini söyledi." Şeklinde anlattı.

ALTI AYDA 894 KEZ EMİNE İLE GÖRÜŞMÜŞ

Ekiplerin son altı ayda yaptığım toplam 1975 adet telefon görüşmesinin 894'ü Emine ile neden bu kadar görüştün sorusuna ise; "Aramızda gönül ilişkisi yoktu. Sohbet etmeyi sever her şeyi konuşurduk. Neler konuştuk eski olduğu için hatırlamıyorum. Evde bir yerlerim kanamıştır onun kanıdır" dediği öğrenildi.

"PARKELER DEĞİŞMİŞ OLABİLİR BEN YAPMADIM"

Emine Özkaya'nın ortadan kaybolması ile ilgili gözaltına alınan Amjed Mohammed'in kardeşi Asaad Mohammed'in ise daha önceden 2 kez DEAŞ'tan gözaltına alındığı ve serbest kaldığı öğrenildi. Asaad Mohammed ise ifadesinde; " Ailemden gelen para ile geçiniyorum. Abim fizyoterapist o da babamın gönderdiği parayla geçiniyor. Abim evli ve 15 yaşında kızı var. 2017 den beri Türkiye de yaşar ailesi ile bağını bilmiyorum. Urfa'da ev tuttuk 8 ay kaldık yanımızda gelirken getirdiğimiz parayı harcadık. Abim üniversiteye gidip geliyordu sosyalleşti sanırım. Eskişehir e taşınma sebebim arkadaşlarım orada diye taşındım. Abim yokken kalmıyordum kadın arkadaşlarını tanımam. Evi kapattı ben Gebze'ye döndüm Malezya gitti geri geldi. Abim Urfa'da ne yaptı ben bilmem abim dönüşte bana telefon getirdi o kadar. Evde olağan dışı bişey görmedim parke değişimi olabilir ama ben yapmadım" dediği öğrenildi. Abi kardeş arasında son bir ayda 101 telefon görüşmesi tespit edilirken Emine Özkaya'nın ortadan kaybolduğu günlerde 50 kez konuştukları ortaya çıktı.

BANA AMERİKA'YA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve serbest kalan Deniz U. ise ifadesinde şunları söyledi: "Emine ile 3 sınıfta tanıştım. Önce yurtta kaldık sonra eve çıktık. Amcası bakardı anne babasını bilmiyorum. Biz Emine'ye Zeynep diye hitap ederdik. Ortak arkadaşlarımız vardır Amjed bunlardan biri. Asaad kardeşi olarak tanırım. Emine ile Erdal imam nikahlı olduğunu biliyorum. Amjed ile İngilize öğrenmek için tanıştım ilk ben tanıştım Emine ile daha samimi olmaya başladı. Hatta eve girip çıktığı için rahatsız oldum evi terk etti sık sık evimize gelirdi. Amjed Urfa'ya yanıma geldiğinde bana Emine'nin Amerika'ya gittiğini söyledi. Bana ben senin yerinde olsam amacına söylerdim. Diye bana telkinlerde bulundu bende amcasına aradım söyledim" dediği öğrenildi.