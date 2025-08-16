Putin Alaska’daki zirvenin ardından Rus yetkilileri topladı: Trump’la öncelikli olarak bu konuyu görüştük

"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."

Dün Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump'ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir görüşme de dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e eşlik ederken, Trump'ın yanında da ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer almıştı.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİN DE SAĞLANMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Putin görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, iki ülkenin ele aldığı konuların başında Ukrayna meselesinin geldiğini söylemiş ve Trump'ın Ukrayna sorununun çözümü için kişisel olarak çaba göstermesini "değerli" olarak nitelemişti. Putin ayrıca, "Ukrayna'daki durum, güvenliğimize yönelik temel tehditlerle ilgilidir" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın samimi olarak Ukrayna savaşını sona erdirmeyi istediğini vurgulamıştı. Rus lider, "Çözümü kalıcı ve uzun vadeli kılmak için, çatışmanın tüm asli köklerini, temel nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu defalarca söyledik. Rusya'nın tüm meşru endişelerinin dikkate alınması ve Avrupa'da ve genel olarak dünyada adil bir güvenlik dengesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bugün Başkan Trump'ın da söylediği gibi, doğal olarak Ukrayna'nın güvenliğinin de sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğal olarak, bunun üzerinde çalışmaya hazırız" demişti.

Rus lider aynı zamanda ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Trump'ı Moskova'ya davet etmişti.