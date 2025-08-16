Putin Alaska'daki zirvenin ardından Rus yetkilileri topladı: Trump'la öncelikli olarak bu konuyu görüştük

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Trump ile görüşmenin içeriğine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, "Öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.

Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.

"KRİZİN NEDENLERİNİ KONUŞTUK"

Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞME ÇOK AÇIK VE KAPSAMLIYDI"

Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."

GÖRÜŞMELER YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Dün Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump'ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir görüşme de dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e eşlik ederken, Trump'ın yanında da ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer almıştı.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİN DE SAĞLANMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Putin görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, iki ülkenin ele aldığı konuların başında Ukrayna meselesinin geldiğini söylemiş ve Trump'ın Ukrayna sorununun çözümü için kişisel olarak çaba göstermesini "değerli" olarak nitelemişti. Putin ayrıca, "Ukrayna'daki durum, güvenliğimize yönelik temel tehditlerle ilgilidir" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın samimi olarak Ukrayna savaşını sona erdirmeyi istediğini vurgulamıştı. Rus lider, "Çözümü kalıcı ve uzun vadeli kılmak için, çatışmanın tüm asli köklerini, temel nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu defalarca söyledik. Rusya'nın tüm meşru endişelerinin dikkate alınması ve Avrupa'da ve genel olarak dünyada adil bir güvenlik dengesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bugün Başkan Trump'ın da söylediği gibi, doğal olarak Ukrayna'nın güvenliğinin de sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğal olarak, bunun üzerinde çalışmaya hazırız" demişti.

Rus lider aynı zamanda ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Trump'ı Moskova'ya davet etmişti.

TRUMP: "10 ÜZERİNDEN 10'LUK GÖRÜŞME"

ABD Başkanı ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söylemiş, "Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanmıştı. Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi "10 üzerinden 10" olarak değerlendirerek, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de 'hayır' diyecekler" diye konuştu.