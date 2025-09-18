RTÜK’ten 5 dijital platforma ceza! Türk aile yapısını tehdit eden yapımlara geçit yok

NETFLIX'te yayımlanan 'Kobalt Mavisi' adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahneler için de ceza uygulandı. Üst Kurul, söz konusu içeriklerin toplumun milli ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

HBO Max platformunda yayımlanan ve eş cinselliği gündelik yaşamın doğal parçası olarak sunan 'Looking: The Movie' adlı film de cezasız kalmadı. Eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı film nedeniyle ilgili platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.