RTÜK'ten 5 dijital platforma ceza! Türk aile yapısını tehdit eden yapımlara geçit yok
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarında yer alan bazı içeriklerin yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçti. Kurul, 5 platforma üst sınırdan idari para cezası verdi ve ihlale konu olan yapımların katalogdan çıkarılmasına karar aldı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Üst Kurul, '2025 Aile Yılı' kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda RTÜK'ün son toplantısında, milli ve manevi değerlere aykırı yayınlar incelendi.
Bu çerçevede Disney+ platformunda yayınlanan 'All of Us Strangers' adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Prime Video'da yayımlanan 'Those About To Die' dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması ise genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. İlgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.