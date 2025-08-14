Rusya'dan çarpıcı WhatsApp ve Telegram raporu! Sayı 1 yılda 52 bini aştı
WhatsApp ve Telegram, güvenli iletişim aracı olmaktan çıkıp suç örgütlerinin gözdesi haline geldi. Rusya'da bu yıl iki platform üzerinden 52 binden fazla suç işlendi, 1,3 milyar dolarlık maddi zarar oluştu. Kundaklamadan dolandırıcılığa kadar pek çok suçun organize edildiği uygulamalar için “yasaklansın” çağrıları yapılıyor.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını söyledi.
52 BİNDEN FAZLA SUÇ KAYDA GEÇTİ
WhatsApp ve Telegram üzerinden vatandaşların kundaklama gibi çeşitli suçları işlemeye teşvik de edildiğini belirten Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.
KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede hafta başından itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarda yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulunarak, suçlularla mücadele etmek amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.