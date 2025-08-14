Rusya’dan çarpıcı WhatsApp ve Telegram raporu! Sayı 1 yılda 52 bini aştı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını söyledi.

52 BİNDEN FAZLA SUÇ KAYDA GEÇTİ

WhatsApp ve Telegram üzerinden vatandaşların kundaklama gibi çeşitli suçları işlemeye teşvik de edildiğini belirten Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.